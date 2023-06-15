https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-kuzey-akimlar-icin-uluslararasi-sorusturmanin-acilmasi-icin-calisacagiz-1072509538.html
Rusya: Kuzey Akım’lar için uluslararası soruşturmanın açılması için çalışacağız
Rusya: Kuzey Akım’lar için uluslararası soruşturmanın açılması için çalışacağız
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar için uluslararası... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:33+0300
2023-06-15T22:33+0300
2023-06-15T22:33+0300
dünya
rusya
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler (bm)
kuzey akım
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Polyanskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uluslararası soruşturmanın açılması ve bu suçun arkasında duranların cezalandırılması için çalışacağız” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bu çirkin suçun faillerinin halâ tespit edilmemesini ve mahkemeye teslim edilmemesini kabul edilemez olarak görüyoruz” diye ekledi.
rusya
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm), kuzey akım
rusya, dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm), kuzey akım
Rusya: Kuzey Akım’lar için uluslararası soruşturmanın açılması için çalışacağız
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar için uluslararası soruşturmanın açılması ve suçluların cezalandırılması için çalışacaklarını belirtti.
Polyanskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uluslararası soruşturmanın açılması ve bu suçun arkasında duranların cezalandırılması için çalışacağız” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Bu çirkin suçun faillerinin halâ tespit edilmemesini ve mahkemeye teslim edilmemesini kabul edilemez olarak görüyoruz” diye ekledi.