https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-kuzey-akimlar-icin-uluslararasi-sorusturmanin-acilmasi-icin-calisacagiz-1072509538.html

Rusya: Kuzey Akım’lar için uluslararası soruşturmanın açılması için çalışacağız

Rusya: Kuzey Akım’lar için uluslararası soruşturmanın açılması için çalışacağız

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar için uluslararası... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:33+0300

2023-06-15T22:33+0300

2023-06-15T22:33+0300

dünya

rusya

dmitriy polyanskiy

birleşmiş milletler (bm)

kuzey akım

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Polyanskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uluslararası soruşturmanın açılması ve bu suçun arkasında duranların cezalandırılması için çalışacağız” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bu çirkin suçun faillerinin halâ tespit edilmemesini ve mahkemeye teslim edilmemesini kabul edilemez olarak görüyoruz” diye ekledi.

rusya

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rusya, dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm), kuzey akım