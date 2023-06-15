https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-kiev-zaporojye-nukleer-santralinin-guvenligine-ilgi-duymuyor-1072463340.html

Rusya: Kiev, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğine ilgi duymuyor

Rusya: Kiev, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğine ilgi duymuyor

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktörü Renat Karçaa, Kiev’in Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) nükleer güvenliğine ilgi duymadığını... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T00:11+0300

2023-06-15T00:11+0300

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Rosenergoatom Genel Direktörü Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte “Kiev rejimi, sponsorları, davranışlarının senaryosunu yazanlar için nükleer güvenlik en az ilgi duydukları bir konu, çünkü nükleer güvenlik etrafında çok fazla imitasyon var” diye konuştu.Karçaa, “Kiev için nükleer güvenlik gerçekten de bir öncelik olsaydı nükleer santrale ateş açmazlardı” diye ekledi.

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