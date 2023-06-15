https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-iranin-basra-korfezinde-gaz-transfer-merkezi-kurma-fikri-uzmanlar-tarafindan-incelenmeli-1072486698.html

Rusya: İran'ın Basra Körfezi'nde gaz transfer merkezi kurma fikri uzmanlar tarafından incelenmeli

Rusya: İran'ın Basra Körfezi'nde gaz transfer merkezi kurma fikri uzmanlar tarafından incelenmeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, İran'ın Basra Körfezi'nde doğalgaz transfer merkezi kurma önerisinin uzmanlar tarafından incelenmesi... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T13:51+0300

2023-06-15T13:51+0300

2023-06-15T13:51+0300

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basra körfezi

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Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Pankin, "Konunun uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor. Rusya'daki enerji kurumları bu konuda üzerinde çalışacak" dedi.İran'ın önerisindeki transfer merkezinin dağıtım merkezini mi, yoksa doğalgaz borsasını mı ifade ettiğinin netleştirilmesi gerektiğini belirten Pankin, tüm projelerin Rusya'nın çıkarlarıyla rekabet oluşturmayacak şekilde hayata geçirileceğinin altını çizdi.İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, dünyada doğalgaz rezervinde ikinci sırada olduklarını söyleyerek Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın işbirliğiyle Asuliye'de doğalgaz merkezi kurmaya çalıştıklarını ifade etmişti.

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