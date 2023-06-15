https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-abdnin-karabagi-azerbaycanla-gorusmesi-icin-tehdit-ettigine-dair-haberler-endise-verici-1072508493.html
Rusya: ABD'nin Karabağ'ı Azerbaycan'la görüşmesi için tehdit ettiğine dair haberler endişe verici
Rusya: ABD'nin Karabağ'ı Azerbaycan'la görüşmesi için tehdit ettiğine dair haberler endişe verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasında arabuluculuk hizmetleri sunma konusundaki dayatma girişimlerinin Moskova'da endişeyle... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:14+0300
2023-06-15T22:14+0300
2023-06-15T22:14+0300
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dağlık karabağ
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Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri yetkilileri, Washington'daki bir diplomatik kaynağın "ABD, ültimatomda bulunarak Dağlık Karabağlı temsilcileri Azerbaycan tarafıyla görüşmeye zorluyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.Rus yetkililer, "ABD'nin şimdi de Bakü ile Stepanakert arasındaki diyalogda arabuluculuk hizmetlere sunmak için dayatma girişimlerinde bulunduğuna dair basında yer alan haberler bizleri endişelendiriyor. Üstelik ABD, güç kullanma tehditlerine de başvuruyor" dedi.Sputnik'e konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak, Washington'un Dağlık Karabağlı temsilcilere ültimatom vererek onları Azerbaycan tarafıyla üçüncü bir ülkede, en kısa sürede ve ABD'li bir yetkilinin huzurunda görüşmeye zorladığını söylemişti.Kaynak, ABD'nin amacının Washington'un bölgede etkin olmasını sağlamak olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ermeni-kilisesinden-pasinyana-karabag-konusunda-yenilmislik-tutumundan-vazgecme-cagrisi-1071479928.html
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dağlık karabağ, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, azerbaycan
dağlık karabağ, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, azerbaycan
Rusya: ABD'nin Karabağ'ı Azerbaycan'la görüşmesi için tehdit ettiğine dair haberler endişe verici
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasında arabuluculuk hizmetleri sunma konusundaki dayatma girişimlerinin Moskova'da endişeyle karşılandığını açıkladı.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri yetkilileri, Washington'daki bir diplomatik kaynağın "ABD, ültimatomda bulunarak Dağlık Karabağlı temsilcileri Azerbaycan tarafıyla görüşmeye zorluyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.
Rus yetkililer, "ABD'nin şimdi de Bakü ile Stepanakert arasındaki diyalogda arabuluculuk hizmetlere sunmak için dayatma girişimlerinde bulunduğuna dair basında yer alan haberler bizleri endişelendiriyor. Üstelik ABD, güç kullanma tehditlerine de başvuruyor" dedi.
Sputnik'e konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak, Washington'un Dağlık Karabağlı temsilcilere ültimatom vererek onları Azerbaycan tarafıyla üçüncü bir ülkede, en kısa sürede ve ABD'li bir yetkilinin huzurunda görüşmeye zorladığını söylemişti.
Kaynak, ABD'nin amacının Washington'un bölgede etkin olmasını sağlamak olduğunu vurgulamıştı.