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Rusya: ABD'nin Karabağ'ı Azerbaycan'la görüşmesi için tehdit ettiğine dair haberler endişe verici
Rusya: ABD'nin Karabağ'ı Azerbaycan'la görüşmesi için tehdit ettiğine dair haberler endişe verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasında arabuluculuk hizmetleri sunma konusundaki dayatma girişimlerinin Moskova'da endişeyle... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
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Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri yetkilileri, Washington'daki bir diplomatik kaynağın "ABD, ültimatomda bulunarak Dağlık Karabağlı temsilcileri Azerbaycan tarafıyla görüşmeye zorluyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.Rus yetkililer, "ABD'nin şimdi de Bakü ile Stepanakert arasındaki diyalogda arabuluculuk hizmetlere sunmak için dayatma girişimlerinde bulunduğuna dair basında yer alan haberler bizleri endişelendiriyor. Üstelik ABD, güç kullanma tehditlerine de başvuruyor" dedi.Sputnik'e konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak, Washington'un Dağlık Karabağlı temsilcilere ültimatom vererek onları Azerbaycan tarafıyla üçüncü bir ülkede, en kısa sürede ve ABD'li bir yetkilinin huzurunda görüşmeye zorladığını söylemişti.Kaynak, ABD'nin amacının Washington'un bölgede etkin olmasını sağlamak olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ermeni-kilisesinden-pasinyana-karabag-konusunda-yenilmislik-tutumundan-vazgecme-cagrisi-1071479928.html
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dağlık karabağ, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, azerbaycan
dağlık karabağ, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, azerbaycan

Rusya: ABD'nin Karabağ'ı Azerbaycan'la görüşmesi için tehdit ettiğine dair haberler endişe verici

22:14 15.06.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasında arabuluculuk hizmetleri sunma konusundaki dayatma girişimlerinin Moskova'da endişeyle karşılandığını açıkladı.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri yetkilileri, Washington'daki bir diplomatik kaynağın "ABD, ültimatomda bulunarak Dağlık Karabağlı temsilcileri Azerbaycan tarafıyla görüşmeye zorluyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.
Rus yetkililer, "ABD'nin şimdi de Bakü ile Stepanakert arasındaki diyalogda arabuluculuk hizmetlere sunmak için dayatma girişimlerinde bulunduğuna dair basında yer alan haberler bizleri endişelendiriyor. Üstelik ABD, güç kullanma tehditlerine de başvuruyor" dedi.
Sputnik'e konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak, Washington'un Dağlık Karabağlı temsilcilere ültimatom vererek onları Azerbaycan tarafıyla üçüncü bir ülkede, en kısa sürede ve ABD'li bir yetkilinin huzurunda görüşmeye zorladığını söylemişti.
Kaynak, ABD'nin amacının Washington'un bölgede etkin olmasını sağlamak olduğunu vurgulamıştı.
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