https://sputniknews.com.tr/20230615/polonyada-666-olan-otobus-hattinin-numarasi-tepkiler-uzerine-degistirildi-1072505700.html
Polonya'da '666' olan otobüs hattının numarası tepkiler üzerine değiştirildi
Polonya'da '666' olan otobüs hattının numarası tepkiler üzerine değiştirildi
Polonya'nın Baltık kıyısındaki Hel kasabasına giden 666 numaralı otobüs hattının sayısı tepki üzerine 669 şeklinde değiştirildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T20:04+0300
2023-06-15T20:04+0300
2023-06-15T20:04+0300
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Otobüs hattını işleten firma PKS Gdynia'dan yapılan açıklamada, "Son hanede bulunan 6'yı ters çeviriyoruz." şeklinde bilgi verildi.Baltık kıyısında işletilen 666 numaralı otobüs hattı, yaz aylarında Debki köyü ile Baltık Denizi'ni Puck Körfezi'nden ayıran Hel kasabası arasında sefer yapıyordu.Bu hamle sosyal medyada yoğun eleştiriyle karşılandı ve birçok Polonyalı "666" numaralı hattın bölgeye ziyaretçi çektiğini belirtti.Polonyalı bir Facebook kullanıcısı PKS Gdynia'nın paylaşımının altına "Bu hat dünya çapında bir reklamdı." yazdı.Polonya medyasında yer alan haberlere göre, birçok kişi değişikliğin, ülkedeki Hristiyan muhafazakarların şikayetleri nedeniyle yapıldığını düşünüyor.Katolik bir dergi olan Fronda, 2018'de "Hıristiyanlık karşıtı propaganda" ve "Satanizm" yaydığı gerekçesiyle otobüs güzergahının numarasının değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.
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polonya, gdansk, satanist
polonya, gdansk, satanist
Polonya'da '666' olan otobüs hattının numarası tepkiler üzerine değiştirildi
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Polonya'nın Baltık kıyısındaki Hel kasabasına giden 666 numaralı otobüs hattının sayısı tepki üzerine 669 şeklinde değiştirildi.
Otobüs hattını işleten firma PKS Gdynia'dan yapılan açıklamada, "Son hanede bulunan 6'yı ters çeviriyoruz." şeklinde bilgi verildi.
Baltık kıyısında işletilen 666 numaralı otobüs hattı, yaz aylarında Debki köyü ile Baltık Denizi'ni Puck Körfezi'nden ayıran Hel kasabası arasında sefer yapıyordu.
Bu hamle sosyal medyada yoğun eleştiriyle karşılandı ve birçok Polonyalı "666" numaralı hattın bölgeye ziyaretçi çektiğini belirtti.
Polonyalı bir Facebook kullanıcısı PKS Gdynia'nın paylaşımının altına "Bu hat dünya çapında bir reklamdı." yazdı.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, birçok kişi değişikliğin, ülkedeki Hristiyan muhafazakarların şikayetleri nedeniyle yapıldığını düşünüyor.
Katolik bir dergi olan Fronda, 2018'de "Hıristiyanlık karşıtı propaganda" ve "Satanizm" yaydığı gerekçesiyle otobüs güzergahının numarasının değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.