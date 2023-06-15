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https://sputniknews.com.tr/20230615/otomobil-fiyatlarindaki-yukselis-mercek-altinda-bakan-bolat-sektor-temsilcileriyle-gorusecek-1072495192.html
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T15:50+0300
2023-06-15T15:51+0300
ekonomi
otomobil
fiyat
ticaret bakanlığı
ömer bolat
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Son zamanlarda en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.TRT Haber'de yer alan habere göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230604/otomotiv-sektoru-en-yuksek-mayis-ayi-ihracatina-imza-atti-1072007145.html
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otomobil, fiyat, ticaret bakanlığı, ömer bolat
otomobil, fiyat, ticaret bakanlığı, ömer bolat

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek

15:50 15.06.2023 (güncellendi: 15:51 15.06.2023)
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
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Otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşecek.
Son zamanlarda en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
TRT Haber'de yer alan habere göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.
Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.
Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.
Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.
Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
EKONOMİ
Otomotiv sektörü en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attı
4 Haziran , 20:11
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