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NATO’nun hava kuvvetleri tatbikatı Air Defender 2023
NATO’nun hava kuvvetleri tatbikatı Air Defender 2023
Ukrayna krizinin ardından Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim sürerken NATO, Avrupa’da 'tarihinin en büyük hava tatbikatını' gerçekleştiriyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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air defender 23
nato
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Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen Air Defender 2023’e 25 ülkeden 10 bin personel ve 250 savaş uçağı katılıyor.NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ise bu tatbikata 5. Jet Ana Üs Komutanlığı 151. Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının değişik birimlerinden 56 personel gönderdi. Türk askeri Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde Hohn bölgesine konuşlandı. Türk F-16’ları Kuzey ve Doğu sahasında kendilerine verilen görevleri icra edecek. Air Defender 2023 tatbikatı ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, air defender 23, nato, rusya, ukrayna, инфографика

NATO’nun hava kuvvetleri tatbikatı Air Defender 2023

19:11 15.06.2023 (güncellendi: 21:48 15.06.2023)
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Ukrayna krizinin ardından Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim sürerken NATO, Avrupa’da 'tarihinin en büyük hava tatbikatını' gerçekleştiriyor.
Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen Air Defender 2023’e 25 ülkeden 10 bin personel ve 250 savaş uçağı katılıyor.
NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ise bu tatbikata 5. Jet Ana Üs Komutanlığı 151. Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının değişik birimlerinden 56 personel gönderdi. Türk askeri Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde Hohn bölgesine konuşlandı. Türk F-16’ları Kuzey ve Doğu sahasında kendilerine verilen görevleri icra edecek.
Air Defender 2023 tatbikatı ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik NATO’nun hava kuvvetleri tatbikatı Air Defender 2023 - Sputnik Türkiye
İnfografik NATO’nun hava kuvvetleri tatbikatı Air Defender 2023 - Sputnik Türkiye
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