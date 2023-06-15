https://sputniknews.com.tr/20230615/muharrem-ince-hazir-olun-bayramdan-sonra-tekrardan-yollara-dusecegiz-1072503051.html
Muharrem İnce: Hazır olun, bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz
Muharrem İnce: Hazır olun, bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz
Muharrem İnce, "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz" dedi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:07+0300
2023-06-15T18:07+0300
2023-06-15T18:10+0300
politika
muharrem ince
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz" ifadelerini kullandı.
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muharrem ince, memleket partisi
muharrem ince, memleket partisi
Muharrem İnce: Hazır olun, bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz
18:07 15.06.2023 (güncellendi: 18:10 15.06.2023) Abone ol
Muharrem İnce, "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz" ifadelerini kullandı.