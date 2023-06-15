https://sputniknews.com.tr/20230615/milli-savunma-bakani-guler-yunanistan-savunma-bakani-stefanis-ile-gorustu-1072508870.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:20+0300
2023-06-15T22:20+0300
2023-06-15T22:21+0300
türkiye
yaşar güler
alkiviadis stefanis
yunanistan
türkiye
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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüşmesinde, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
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yaşar güler, alkiviadis stefanis, yunanistan, türkiye
yaşar güler, alkiviadis stefanis, yunanistan, türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü
22:20 15.06.2023 (güncellendi: 22:21 15.06.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüşmesinde, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.
Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.