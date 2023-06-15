https://sputniknews.com.tr/20230615/milli-savunma-bakani-guler-yunanistan-savunma-bakani-stefanis-ile-gorustu-1072508870.html

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:20+0300

2023-06-15T22:20+0300

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türkiye

yaşar güler

alkiviadis stefanis

yunanistan

türkiye

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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüşmesinde, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.​​​​​​​​​​​

türkiye

yunanistan

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yaşar güler, alkiviadis stefanis, yunanistan, türkiye