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https://sputniknews.com.tr/20230615/mersinde-3-gunluk-bebek-bulundu-1072491054.html
Mersin'de 3 günlük bebek bulundu
Mersin'de 3 günlük bebek bulundu
Mersin Erdemli’de sahile yakın noktada dere kenarındaki parkta terk edilen bebek eşiyle yürüyüşe çıkan bir hastane personeli tarafından bulunarak ambulansla... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T14:32+0300
2023-06-15T14:32+0300
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Erdemli Devlet Hastanesi personellerinden Ali Demir eşi Ayşe Demir ile birlikte yürüyüş yaparken ağaç altında bebek çantasını fark etti. Baktıklarında bebeği gören ve yakından ilgilenen Demir çiftçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği teslim alarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan 3 kilogram ağırlığı 50 santim boyu olan bebek, enfeksiyon nedeniyle Yeni Doğan Ünitesi’ne alındı. Kuvözde özenle bakılan ‘Murat’ ismi verilen bebeğin iyileşmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.Öteyandan polisin, çocuğun annesinin bulunması için çalışmalara başladığı bildirildi.'3-4 günlük hastanede doğmuş, aşıları yapılmış'Bebeğin dün akşam polis ekipleri eşliğine sağlık ekipleri tarafında hastaneye getirildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Demir, "Nöbetçi doktorlarımız tarafından ilk müdahalesi ve değerlendirilmesi yapıldı. 3 kilogram bir erkek bebek olduğu tespit edildi. Enfeksiyonu vardı bebek yeni doğan servisine yatırıldı. Uygun tedavisi başlandı. Tedavi bitiminde İnşallah Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bebeğimize burada aile şefkati ile bakıyoruz. Bebeğimiz 3-4 günlük, muhtemelen hastanede doğmuş göbeği klipslenmiş ilk aşıları yapılmış aşı izleri mevcut. İlk değerlendirilmesinde bir enfeksiyon olduğu tespit edildi. Uygun olan erken tedavisi başlandı. Yeni doğan servisimizde takip ve tedavisi yapılmaktadır” dedi.'Hastane personelimiz eşiyle bir ağaç altına bulmuş'Hastane personelinin eşiyle yürüyüşe çıktığında bebeği bulduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Fatma Örs ise "Personelimiz eşiyle bebeği bir ağaç altına bulmuşlar. Sağlık ekiplerine haber vermesiyle bebeğimiz 112 vasıtasıyla hastaneye getirildi. İlk tedavisi acilde uzman hekimlerimiz tarafından yapıldıktan sonra bebeğimiz yeni doğan ünitesine takip için müşahade altına alındı. Tedavisi iyiye gidiyor başarılı sonuçlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze inşallah sağlıkla teslim edeceğiz” diye konuştu.
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mersin, bebek, polis

Mersin'de 3 günlük bebek bulundu

14:32 15.06.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLIMersin'de 3 günlük bebek bulundu
Mersin'de 3 günlük bebek bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI
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Mersin Erdemli’de sahile yakın noktada dere kenarındaki parkta terk edilen bebek eşiyle yürüyüşe çıkan bir hastane personeli tarafından bulunarak ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Erdemli Devlet Hastanesi personellerinden Ali Demir eşi Ayşe Demir ile birlikte yürüyüş yaparken ağaç altında bebek çantasını fark etti. Baktıklarında bebeği gören ve yakından ilgilenen Demir çiftçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği teslim alarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan 3 kilogram ağırlığı 50 santim boyu olan bebek, enfeksiyon nedeniyle Yeni Doğan Ünitesi’ne alındı. Kuvözde özenle bakılan ‘Murat’ ismi verilen bebeğin iyileşmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.
Öteyandan polisin, çocuğun annesinin bulunması için çalışmalara başladığı bildirildi.

'3-4 günlük hastanede doğmuş, aşıları yapılmış'

Bebeğin dün akşam polis ekipleri eşliğine sağlık ekipleri tarafında hastaneye getirildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Demir, "Nöbetçi doktorlarımız tarafından ilk müdahalesi ve değerlendirilmesi yapıldı. 3 kilogram bir erkek bebek olduğu tespit edildi. Enfeksiyonu vardı bebek yeni doğan servisine yatırıldı. Uygun tedavisi başlandı. Tedavi bitiminde İnşallah Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bebeğimize burada aile şefkati ile bakıyoruz. Bebeğimiz 3-4 günlük, muhtemelen hastanede doğmuş göbeği klipslenmiş ilk aşıları yapılmış aşı izleri mevcut. İlk değerlendirilmesinde bir enfeksiyon olduğu tespit edildi. Uygun olan erken tedavisi başlandı. Yeni doğan servisimizde takip ve tedavisi yapılmaktadır” dedi.

'Hastane personelimiz eşiyle bir ağaç altına bulmuş'

Hastane personelinin eşiyle yürüyüşe çıktığında bebeği bulduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Fatma Örs ise "Personelimiz eşiyle bebeği bir ağaç altına bulmuşlar. Sağlık ekiplerine haber vermesiyle bebeğimiz 112 vasıtasıyla hastaneye getirildi. İlk tedavisi acilde uzman hekimlerimiz tarafından yapıldıktan sonra bebeğimiz yeni doğan ünitesine takip için müşahade altına alındı. Tedavisi iyiye gidiyor başarılı sonuçlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze inşallah sağlıkla teslim edeceğiz” diye konuştu.
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