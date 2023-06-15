https://sputniknews.com.tr/20230615/memur-sen-genel-baskan-yardimcisi-tonbul-verilen-sozler-tutulmazsa-sosyal-maliyeti-yuksek-olur-1072489202.html

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Verilen sözler tutulmazsa sosyal maliyeti yüksek olur

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Verilen sözler tutulmazsa sosyal maliyeti yüksek olur

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, alım gücünün yükseltilmesini ve bazı meslek gruplarında yaşanan gelir kaybının telafi edilmesi talebinde... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T14:16+0300

2023-06-15T14:16+0300

2023-06-15T14:16+0300

ankara'dan haber var

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ekonomi

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memur

memur zammı

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imf

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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Verilen sözler tutulmazsa sosyal maliyeti yüksek olur Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Verilen sözler tutulmazsa sosyal maliyeti yüksek olur

Radyo Sputnik'te yayınlanan Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var programında, ekonomide öne çıkan konu başlıkları Ekonomist, Prof. Korkut Boratav ile; Memur-Sen internet sitesi üzerinden memur maaş zamlarına ilişkin yapılan açıklama ise Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile konuşuldu.‘Sosyal maliyet ekonomik maliyetten yüksek olabilir’Maaş zamlarına ilişkin verilen sözlerin tutulması çağırısı yapan Tonbul, aksi halde memurların haklarını arayacaklarını kaydetti. Tonbul, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Eğitimli insanlar yetersiz ücret nedeni ile yılgınlığa düşüyor’Alım gücü düşüşüne vurgu yapan Tonbul, eğitimli insanların yetersiz ücret sonucu yılgınlığa düştüğünü bildirdi. Tonbul, şunları söyledi:‘Kira yardımı görüşülmeli’Kira fiyatları artışına dikkat çeken Tonbul, kira yardımı sözünün de bir an önce görüşülmesi gerektiğini dile getirdi. Tonbul, “Biz 21500 TL’nin bugünkü şartlarda çok olduğunu düşünmüyoruz. Refahta buluşmamız lazım. Bugün Ankara’da ben oğluma ev aradım, 15 bin TL’den aşağı ev bulamıyorsunuz, en ücra semtlerde bile. İstanbul’u, Antalya’yı düşünemiyoruz. Onun dışında bu ifademizin içerisinde kira yardımını da cumhurbaşkanımız söz vermişti. Bunun da şimdiden görüşülmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gelecekte büyük şehirlerde evi olmayan memurların daha küçük şehirlere tayin isteyeceği, bunun da hizmetlerin aksayacağı anlamına geliyor” dedi.‘Dönüşümün faturasız olması imkansız’Aysel Alp’in sorularını yanıtlayan Ekonomist, Prof. Korkut Boratav ise ekonomide politika değişikliğinin bir ‘faturası’ olacağını kaydetti. Boratav, bu konudaki öngörülerini şöyle anlattı:‘Mehmet Şimşek yumuşak olmayan bir faiz artışına adım atacak’Mehmet Şimşek’in faiz artışına gideceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu artışa göz yumacağını ifade eden Boratav, şöyle konuştu:‘Şimşek’in gelişi Türkiye’nin risk puanını düşürdü’Mehmet Şimşek’in yeni Hazine ve Maliye Bakanı olması ile ilgili değerlendirmede bulunan Boratav, “Tek olumlu gelişme şudur; tek başına Mehmet Şimşek’in gelmesi Türkiye’nin uluslararası risk puanının 700’den 500’ler eşiğine kadar inmesini sağladı. Bu iyimser bir dış beklentinin uluslararası büyük bankalarda en azından devam ettiğini, banka borçlarının döndürülmesinde bir parça iyimserliğe kapı aralandığını gösteriyor” dedi.‘IMF için ABD’nin onayı gerekir’IMF ile bir ‘kurtarma operasyonunun’ yapılabilmesi için ABD’nin onayı gerektiğini bildiren Boratav, şunları kaydetti:

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2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

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