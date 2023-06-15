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https://sputniknews.com.tr/20230615/mahalleli-karot-alinmasina-musaade-etmeyince-kavga-cikti-1072486568.html
Mahalleli karot alınmasına müsaade etmeyince kavga çıktı
Mahalleli karot alınmasına müsaade etmeyince kavga çıktı
Beşiktaş’ta bulunan riskli yapıların dönüşümü için başlatılan projede KİPTAŞ ile anlaşmaya varamayan karot alınmasına izin vermedi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:51+0300
2023-06-15T13:51+0300
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beşiktaş
kentsel dönüşüm
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İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” platformu çerçevesinde riskli yapıların kaldırılması için geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm başlatıldı. Beşiktaş’ta bulunan Karanfilköy Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde yıkımlar gerçekleştiriliyor. KİPTAŞ ve özel şirketlerle anlaşmaya varamayan bazı vatandaşlar ise haklarını alamadıklarını iddia ederek evlerinin yıkılmaması için mücadele veriyor. Bu çerçevede deprem risk analizi için evlerinden karot örneği alınmasına karşı çıkan vatandaşlar yetkilere izin vermezken, polis ve çevik kuvvetle karşı karşıya geldi. Direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik kısa süre son bulurken, yetkililer binalardan karot örneği alarak oradan ayrıldı.'KİPTAŞ Genel Müdür Ali Bey bizle görüşeceğini söylemesine rağmen görüşmedi'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un kendilerine, “Anlaşmaya varacağız” dediğini, seçimden sonra ise yıkım ekiplerini gönderdiğini iddia eden mahalle sakini Mehmet Ali Koçer, “Buradaki temel atma töreninde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘Başkanım biz burada mağdur ediliyoruz çok, az sayıda insan kaldık, bizim haklarımızın verilmesi gerekiyor’ deyince burada anlaşma sağlandığının kendisine iletildiğini söyleyip, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt Bey'i çağırıp ‘vatandaş ne diyor?’ dedi. Biz seçimden sonra gerekli tüm çalışmaları yaptık, 'vatandaşın evine gelip, çayını, çorbasını içeceğiz, güle oynaya anlaşmamızı yapacağız, onlar da mutlu kalkacak biz de' dendi. Ondan sonra, bu seçim bittikten sonra, Beşiktaş Belediye’sinin zabıta ekibi ve burada polis memuru arkadaşlarla evlerden karot alma çalışmasına başladılar. Biz orada direnerek, polisin ve zabıtanın iyi niyetliliği, yapılan işin yasal olmadığı ortada olmasından dolayı karot alınmasından vazgeçildi. Biz buradan kalkıp KİPTAŞ’a gittik. KİPTAŞ Genel Müdür Ali Bey bizle görüşeceğini söylemesine rağmen görüşmedi. Kendisi benim evimin önün gelip sizin muhatabınız KİPTAŞ dedi” diye konuştu.'Kanuni haklarımı elimden almak istiyorlar'Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını sadece haklarını almak istediklerini belirten Mehmet Ali Koçer, “Burada bir zilyet hakkı var. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Çok az sayıda insan kaldık. Herkesin hakkı verilsin. Benim komşuma fazla verilmiş, daha fazla verilsin. Ben burada kıyaslama yapmıyorum ama benim de hakkım olanı versin. Ama şimdi çevik kuvvetle karot alınmaya gelindi. Karot alınırsa burası zaten gecekondu. Çürük çıkacak sonra en geç 3 ay sonra yıkıma gidilecek. O zaman ben onların verdiğine razı olarak anlaşmak zorunda kalacağım. Kanuni haklarımı elimden almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/depremde-85-kisi-hayatini-kaybettigi-kule-apartmaninin-karot-sonucu-ortaya-cikti-1069893494.html
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istanbul, beşiktaş, kentsel dönüşüm
istanbul, beşiktaş, kentsel dönüşüm

Mahalleli karot alınmasına müsaade etmeyince kavga çıktı

13:51 15.06.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZMahalleli karot alınmasına müsaade etmeyince kavga çıktı
Mahalleli karot alınmasına müsaade etmeyince kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
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Beşiktaş’ta bulunan riskli yapıların dönüşümü için başlatılan projede KİPTAŞ ile anlaşmaya varamayan karot alınmasına izin vermedi.
İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” platformu çerçevesinde riskli yapıların kaldırılması için geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm başlatıldı.
Beşiktaş’ta bulunan Karanfilköy Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde yıkımlar gerçekleştiriliyor. KİPTAŞ ve özel şirketlerle anlaşmaya varamayan bazı vatandaşlar ise haklarını alamadıklarını iddia ederek evlerinin yıkılmaması için mücadele veriyor.
Bu çerçevede deprem risk analizi için evlerinden karot örneği alınmasına karşı çıkan vatandaşlar yetkilere izin vermezken, polis ve çevik kuvvetle karşı karşıya geldi. Direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik kısa süre son bulurken, yetkililer binalardan karot örneği alarak oradan ayrıldı.

'KİPTAŞ Genel Müdür Ali Bey bizle görüşeceğini söylemesine rağmen görüşmedi'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un kendilerine, “Anlaşmaya varacağız” dediğini, seçimden sonra ise yıkım ekiplerini gönderdiğini iddia eden mahalle sakini Mehmet Ali Koçer, “Buradaki temel atma töreninde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘Başkanım biz burada mağdur ediliyoruz çok, az sayıda insan kaldık, bizim haklarımızın verilmesi gerekiyor’ deyince burada anlaşma sağlandığının kendisine iletildiğini söyleyip, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt Bey'i çağırıp ‘vatandaş ne diyor?’ dedi. Biz seçimden sonra gerekli tüm çalışmaları yaptık, 'vatandaşın evine gelip, çayını, çorbasını içeceğiz, güle oynaya anlaşmamızı yapacağız, onlar da mutlu kalkacak biz de' dendi. Ondan sonra, bu seçim bittikten sonra, Beşiktaş Belediye’sinin zabıta ekibi ve burada polis memuru arkadaşlarla evlerden karot alma çalışmasına başladılar. Biz orada direnerek, polisin ve zabıtanın iyi niyetliliği, yapılan işin yasal olmadığı ortada olmasından dolayı karot alınmasından vazgeçildi. Biz buradan kalkıp KİPTAŞ’a gittik. KİPTAŞ Genel Müdür Ali Bey bizle görüşeceğini söylemesine rağmen görüşmedi. Kendisi benim evimin önün gelip sizin muhatabınız KİPTAŞ dedi” diye konuştu.

'Kanuni haklarımı elimden almak istiyorlar'

Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını sadece haklarını almak istediklerini belirten Mehmet Ali Koçer, “Burada bir zilyet hakkı var. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Çok az sayıda insan kaldık. Herkesin hakkı verilsin. Benim komşuma fazla verilmiş, daha fazla verilsin. Ben burada kıyaslama yapmıyorum ama benim de hakkım olanı versin. Ama şimdi çevik kuvvetle karot alınmaya gelindi. Karot alınırsa burası zaten gecekondu. Çürük çıkacak sonra en geç 3 ay sonra yıkıma gidilecek. O zaman ben onların verdiğine razı olarak anlaşmak zorunda kalacağım. Kanuni haklarımı elimden almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
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