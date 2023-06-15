https://sputniknews.com.tr/20230615/lenfoma-tedavisi-goren-hakan-ozoguzdan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1072468776.html

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Lenfoma tedavisi gören Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz sağlık durumuna ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür" dedi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:05+0300

2023-06-15T09:05+0300

2023-06-15T09:05+0300

yaşam

athena

hakan özoğuz

sağlık

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Bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından tedavi sürecinin sonuna geldiğini duyurdu. Instagram'dan bir paylaşım yapan Özoğuz, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür" dedi. Son durumunu anlatan Hakan Özoğuz şunları söyledi: “Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın...”

https://sputniknews.com.tr/20221022/gokhan-ozoguzdan-kardesi-hakan-ozoguzun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062592348.html

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