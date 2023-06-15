https://sputniknews.com.tr/20230615/lenfoma-tedavisi-goren-hakan-ozoguzdan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1072468776.html
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lenfoma tedavisi gören Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz sağlık durumuna ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür" dedi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:05+0300
2023-06-15T09:05+0300
2023-06-15T09:05+0300
yaşam
athena
hakan özoğuz
sağlık
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Bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından tedavi sürecinin sonuna geldiğini duyurdu. Instagram'dan bir paylaşım yapan Özoğuz, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür" dedi. Son durumunu anlatan Hakan Özoğuz şunları söyledi: “Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın...”
https://sputniknews.com.tr/20221022/gokhan-ozoguzdan-kardesi-hakan-ozoguzun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062592348.html
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athena, hakan özoğuz, sağlık
athena, hakan özoğuz, sağlık
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Lenfoma tedavisi gören Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz sağlık durumuna ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür" dedi.
Bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından tedavi sürecinin sonuna geldiğini duyurdu.
Instagram'dan bir paylaşım yapan Özoğuz, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür" dedi.
Son durumunu anlatan Hakan Özoğuz şunları söyledi:
“Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın...”