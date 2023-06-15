https://sputniknews.com.tr/20230615/kabine-sonrasi-mehmet-simsekten-aciklama-merkez-bankasi-kendi-isini-yapacak-1072474389.html

Kabine sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak

Kabine sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak" dedi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T11:15+0300

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2023-06-15T11:15+0300

ekonomi

kabine toplantısı

mehmet şimşek

cevdet yılmaz

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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. A haber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Programa yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" dediğini aktardı. Mehmet Şimşek ise açıklamasında, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez bankası kendi işini yapacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230614/kabine-toplantisi-sona-erdi-1072459304.html

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kabine toplantısı, mehmet şimşek, cevdet yılmaz