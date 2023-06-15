https://sputniknews.com.tr/20230615/kabine-sonrasi-mehmet-simsekten-aciklama-merkez-bankasi-kendi-isini-yapacak-1072474389.html
Kabine sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Kabine sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak" dedi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:15+0300
2023-06-15T11:15+0300
2023-06-15T11:15+0300
ekonomi
kabine toplantısı
mehmet şimşek
cevdet yılmaz
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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. A haber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Programa yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" dediğini aktardı. Mehmet Şimşek ise açıklamasında, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez bankası kendi işini yapacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kabine-toplantisi-sona-erdi-1072459304.html
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kabine toplantısı, mehmet şimşek, cevdet yılmaz
kabine toplantısı, mehmet şimşek, cevdet yılmaz
Kabine sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak" dedi.
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.
A haber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Programa yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" dediğini aktardı.
Mehmet Şimşek ise açıklamasında, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez bankası kendi işini yapacak" ifadelerini kullandı.