Jill Biden, Trump’ın 'yolsuzluk ve kaosu' eşinin ise 'istikrarı' vadettiğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yolsuzluk ve kaosu', eşinin ise 'istikrarı' vadettiğini dile getirdi.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre, Jill Biden 13 Haziran’da kameraların kayıt almalarına izin verilmeyen Kaliforniya’daki bir bağış toplama etkinliği sırasında eski Başkan Trump’ı hedef aldı.Jill Biden, Make America Great Again (MAGA) Cumhuriyetçilerinin ülke üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunarak, başkanlık seçimini, Trump’ın vadettiği 'yolsuzluk ve kaos' ile eşi Biden’ın vadettiği istikrar arasında bir seçim olarak nitelendirdi.“MAGA Cumhuriyetçileri kazanırsa bizi neyin beklediğini biliyorsunuz. Yaşadığımız için biliyoruz. Geçen sefer ne kadar zor olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu sefer daha zor olack.” ifadelerini kullanan Jill Biden, “O karanlık günlere geri dönemeyiz. Sizin yardımlarınızla dönmeyeceğiz. Özgürlük mücadelesi bitmez. Bu, hayatımızın en önemli seçimi” dedi.Jill Biden 12 Haziran’da New York’taki bir başka etkinlikte de Cumhuriyetçilerin yüzde 61’inin sandığa giderek Trump’a oy vereceklerini aktaran bir haber gördüğünü ve bunun kendisini çok üzdüğünü belirterek, “İddianame umurlarında değil. Yani bu biraz şok edici” şeklinde konuştu.Jill Biden’ın Trump'a ve seçmenlerine karşı bu türden yorumları, Biden tarafında, Trump'ın söylemlerine karşı sessizlik stratejisinin boşa düştüğü endişesini oluşturdu. Çünkü Beyaz Saray danışmanları Joe Biden'a, kendisi hakkındaki iddianamenin siyasi olduğunu belirten Trump’ın söylemlerini haklı çıkarmamak için cevap vermemesi yönünde telkinde bulunuyordu.

