https://sputniknews.com.tr/20230615/ingiltere-abd-danimarka-ve-hollandadan-ukraynaya-hava-savunma-sistemi-destegi-1072499968.html

İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği

İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği

İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T17:09+0300

2023-06-15T17:09+0300

2023-06-15T17:09+0300

ukrayna krizi

ingiltere

abd

danimarka

hollanda

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Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını belirtti.Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.

ingiltere

danimarka

hollanda

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