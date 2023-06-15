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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ingiltere-abd-danimarka-ve-hollandadan-ukraynaya-hava-savunma-sistemi-destegi-1072499968.html
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:09+0300
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ukrayna krizi
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Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını belirtti.Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.
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ingiltere, abd, danimarka, hollanda
ingiltere, abd, danimarka, hollanda

İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği

17:09 15.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu.
Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını belirtti.
Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.
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