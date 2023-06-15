https://sputniknews.com.tr/20230615/ingiltere-abd-danimarka-ve-hollandadan-ukraynaya-hava-savunma-sistemi-destegi-1072499968.html
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:09+0300
2023-06-15T17:09+0300
2023-06-15T17:09+0300
ukrayna krizi
ingiltere
abd
danimarka
hollanda
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Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını belirtti.Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.
ingiltere
danimarka
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ingiltere, abd, danimarka, hollanda
ingiltere, abd, danimarka, hollanda
İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği
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İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu.
Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını belirtti.
Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.