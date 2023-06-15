https://sputniknews.com.tr/20230615/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-yetersiz-bakiye-sesi-tarih-oluyor-1072465870.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor. Artık bakiye yetmediğinde sağladığımız 15 TL... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T02:26+0300

2023-06-15T02:26+0300

2023-06-15T02:30+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

buğra gökçe

istanbulkart

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/18/1044808263_0:155:750:577_1920x0_80_0_0_4b927082e4ea15c789de1866215c62d7.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Buğra Gökçe, İstanbulkart ile ilgili açıklama yaptı.Gökçe, İstanbulkart kullananlara, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı verileceğini şu ifadelerle paylaştı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe, istanbulkart