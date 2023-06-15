https://sputniknews.com.tr/20230615/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-yetersiz-bakiye-sesi-tarih-oluyor-1072465870.html
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor. Artık bakiye yetmediğinde sağladığımız 15 TL... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T02:26+0300
2023-06-15T02:26+0300
2023-06-15T02:30+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
buğra gökçe
istanbulkart
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Buğra Gökçe, İstanbulkart ile ilgili açıklama yaptı.Gökçe, İstanbulkart kullananlara, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı verileceğini şu ifadelerle paylaştı:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe, istanbulkart
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe, istanbulkart
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor
02:26 15.06.2023 (güncellendi: 02:30 15.06.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor. Artık bakiye yetmediğinde sağladığımız 15 TL bakiye ile yolculuk devam ediyor" ifadesi kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Buğra Gökçe, İstanbulkart ile ilgili açıklama yaptı.
Gökçe, İstanbulkart kullananlara, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı verileceğini şu ifadelerle paylaştı:
İstanbulkartlılara bir müjdemiz var. Yetersiz bakiye sesi tarih oluyor. Artık bakiye yetmediğinde sağladığımız 15 TL bakiye ile yolculuk devam ediyor. Tüm İstanbullulara hayırlı olsun.