https://sputniknews.com.tr/20230615/ibb-duyurdu-yksye-gireceklere-toplu-tasima-ucretsiz-1072489945.html

İBB duyurdu: YKS'ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz

İBB duyurdu: YKS'ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T14:19+0300

2023-06-15T14:19+0300

2023-06-15T14:19+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

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17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.İBB'den yapılan açıklama şöyle:"17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav