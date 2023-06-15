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İBB duyurdu: YKS'ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz
İBB duyurdu: YKS'ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
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17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.İBB'den yapılan açıklama şöyle:"17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav

İBB duyurdu: YKS'ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz

14:19 15.06.2023
© AAİstanbul toplu ulaşım otobüs
İstanbul toplu ulaşım otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu.
17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.
İBB'den yapılan açıklama şöyle:
"17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."
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