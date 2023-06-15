https://sputniknews.com.tr/20230615/hindistanda-havaalaninda-korkutan-yangin-1072483983.html

Hindistan’da havaalanında korkutan yangın

Hindistan’da havaalanında korkutan yangın

Hindistan’da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nın içerisinde yangın çıktı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T13:16+0300

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dünya

yangın

havaalanı

video

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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kalküta’da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nın kontuarında yangın çıktı. Yangın yolcular arasında korku ve paniğe neden olurken, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle havaalanı tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, yangının söndürülmesinin ardından check-in işlemlerinin kısa süre sonra yeniden başladığını açıkladı.

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yangın, havaalanı, video, видео