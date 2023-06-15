https://sputniknews.com.tr/20230615/hindistanda-havaalaninda-korkutan-yangin-1072483983.html
Hindistan’da havaalanında korkutan yangın
Hindistan’da havaalanında korkutan yangın
Hindistan’da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nın içerisinde yangın çıktı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:16+0300
2023-06-15T13:16+0300
2023-06-15T13:16+0300
dünya
yangın
havaalanı
video
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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kalküta’da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nın kontuarında yangın çıktı. Yangın yolcular arasında korku ve paniğe neden olurken, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle havaalanı tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, yangının söndürülmesinin ardından check-in işlemlerinin kısa süre sonra yeniden başladığını açıkladı.
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Hindistan’da havaalanında korkutan yangın
Hindistan’da havaalanında korkutan yangın
2023-06-15T13:16+0300
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yangın, havaalanı, video, видео
yangın, havaalanı, video, видео
Hindistan’da havaalanında korkutan yangın
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Hindistan’da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nın içerisinde yangın çıktı.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kalküta’da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nın kontuarında yangın çıktı. Yangın yolcular arasında korku ve paniğe neden olurken, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle havaalanı tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, yangının söndürülmesinin ardından check-in işlemlerinin kısa süre sonra yeniden başladığını açıkladı.