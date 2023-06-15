https://sputniknews.com.tr/20230615/hakan-fidandan-susa-beyannamesi-mesaji-kutlu-olsun-1072482792.html
Hakan Fidan'dan 'Şuşa Beyannamesi' mesajı: Kutlu olsun
Hakan Fidan'dan 'Şuşa Beyannamesi' mesajı: Kutlu olsun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün hem can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:52+0300
2023-06-15T12:52+0300
2023-06-15T12:52+0300
türkiye
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "Bugün hem can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan 'Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun! Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet 2 devletiz."
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Hakan Fidan'dan 'Şuşa Beyannamesi' mesajı: Kutlu olsun
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün hem can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan 'Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugün hem can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan 'Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun! Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet 2 devletiz."