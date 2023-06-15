https://sputniknews.com.tr/20230615/hakan-fidandan-susa-beyannamesi-mesaji-kutlu-olsun-1072482792.html

Hakan Fidan'dan 'Şuşa Beyannamesi' mesajı: Kutlu olsun

Hakan Fidan'dan 'Şuşa Beyannamesi' mesajı: Kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün hem can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T12:52+0300

2023-06-15T12:52+0300

2023-06-15T12:52+0300

türkiye

hakan fidan

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072295818_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_735e6250746d9f52a73656937bf55ba0.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "Bugün hem can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan 'Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun! Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet 2 devletiz."

türkiye

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, azerbaycan