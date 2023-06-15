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https://sputniknews.com.tr/20230615/grossi-uaea-mufettisleri-zaporojye-ngsde-calismaya-devam-edecek-1072504490.html
Grossi: UAEA müfettişleri Zaporojye NGS'de çalışmaya devam edecek
Grossi: UAEA müfettişleri Zaporojye NGS'de çalışmaya devam edecek
UAEA Genel Direktörü Grossi, müfettişlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:43+0300
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dünya
zaporizhzhya nükleer santrali
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
nükleer güç
rafael grossi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) ziyareti sırasında, UAEA’nın santraldeki durumu değerlendirme çalışmalarını sürdüreceğini ve müfettişlerinin burada kalmaya devam edeceklerini söyledi.Grossi, “Yönetimle görüştüm, planlarını anlattılar. Müfettişler burada kalmaya devam edecek. Durum değerlendirme çalışmaları devam edecek” dedi.‘Grossi, Zaporojye NGS’nin tam güvenliğinin sağlanacağına ikna oldu’Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda gazetecilere demecinde, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Zaporojye NGS’yi ziyareti sırasında, santral personelinin Kahovka hidroelektrik santralinin Ukrayna saldırıları sonucunda tamamen yıkılması koşullarında bile Zaporojye NGS’nin güvenliğini tam olarak sağlayacağına ikna olduğunu söyledi.Lihaçev, “UAEA Genel Direktörünün son günlerdeki olaylarla ilgilendiği açık. Bunlar her şeyden önce Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının sonuçları. Grossi, püskürtme ve soğutma havuzlarının yanı sıra takviye ve atık kanallarını inceledi ve Zaporojye NGS personelinin, Kahovka hidroelektrik santralinin Ukrayna saldırıları sonucunda tamamen yıkılması koşullarında bile santralin tam güvenliğini sağlayacağına ikna oldu” ifadelerini kullandı.
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zaporizhzhya nükleer santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), nükleer güç, rafael grossi
zaporizhzhya nükleer santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), nükleer güç, rafael grossi

Grossi: UAEA müfettişleri Zaporojye NGS'de çalışmaya devam edecek

18:43 15.06.2023 (güncellendi: 18:44 15.06.2023)
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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UAEA Genel Direktörü Grossi, müfettişlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) ziyareti sırasında, UAEA’nın santraldeki durumu değerlendirme çalışmalarını sürdüreceğini ve müfettişlerinin burada kalmaya devam edeceklerini söyledi.
Grossi, “Yönetimle görüştüm, planlarını anlattılar. Müfettişler burada kalmaya devam edecek. Durum değerlendirme çalışmaları devam edecek” dedi.

‘Grossi, Zaporojye NGS’nin tam güvenliğinin sağlanacağına ikna oldu’

Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda gazetecilere demecinde, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Zaporojye NGS’yi ziyareti sırasında, santral personelinin Kahovka hidroelektrik santralinin Ukrayna saldırıları sonucunda tamamen yıkılması koşullarında bile Zaporojye NGS’nin güvenliğini tam olarak sağlayacağına ikna olduğunu söyledi.
Lihaçev, “UAEA Genel Direktörünün son günlerdeki olaylarla ilgilendiği açık. Bunlar her şeyden önce Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının sonuçları. Grossi, püskürtme ve soğutma havuzlarının yanı sıra takviye ve atık kanallarını inceledi ve Zaporojye NGS personelinin, Kahovka hidroelektrik santralinin Ukrayna saldırıları sonucunda tamamen yıkılması koşullarında bile santralin tam güvenliğini sağlayacağına ikna oldu” ifadelerini kullandı.
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