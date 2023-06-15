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https://sputniknews.com.tr/20230615/fransada-cocuklari-bicaklayan-suriyeli-saldirgan-psikiyatri-hastanesine-sevk-edildi-1072473752.html
Fransa’da çocukları bıçaklayan Suriyeli saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi
Fransa’da çocukları bıçaklayan Suriyeli saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi
Fransa’da bir parkta çocukları bıçakla yaralayan Suriyeli saldırganın psikiyatri hastanesine sevk edildiği bildirildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:12+0300
2023-06-15T11:21+0300
dünya
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psikiyatri
gözaltı
saldırgan
suriyeli
çocuk
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
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Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta geçtiğimiz hafta Perşembe günü bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralayan saldırganın soruşturması devam ediyor. Saldırının ardından cinayete teşebbüsle gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdelmasih Hanoun'un gözaltındayken iki psikiyatrik değerlendirmeden geçtiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırganın dün Lyon yakınlarındaki bir psikiyatri hastanesine sevk edildiği ifade edildi.Annecy’de 8 Haziran’da meydana gelen saldırının ardından yakalanan 31 yaşındaki Abdelmasih Hanoun’un terör örgütleriyle bir bağlantısı bulunmadığı ve saldırı sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığı açıklanmıştı. Saldırganın mülteci statüsünde 10 yıl yaşadığı İsveç’i vatandaşlık başvurusu reddedildiği için terk ettiği ve İsviçre, İtalya ile Fransa'ya iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.Saldırıda yaralananların hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/fransada-bicakli-saldiri-suphelisinin-gozalti-suresi-uzatildi-1072237947.html
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avrupa, fransa, psikiyatri, gözaltı, saldırgan, suriyeli, çocuk, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
avrupa, fransa, psikiyatri, gözaltı, saldırgan, suriyeli, çocuk, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan

Fransa’da çocukları bıçaklayan Suriyeli saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi

11:12 15.06.2023 (güncellendi: 11:21 15.06.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEFransa’da bir parkta çocukları bıçakla yaralayan Suriyeli saldırganın psikiyatri hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Fransa’da bir parkta çocukları bıçakla yaralayan Suriyeli saldırganın psikiyatri hastanesine sevk edildiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
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Fransa’da bir parkta çocukları bıçakla yaralayan Suriyeli saldırganın psikiyatri hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta geçtiğimiz hafta Perşembe günü bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralayan saldırganın soruşturması devam ediyor.
Saldırının ardından cinayete teşebbüsle gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdelmasih Hanoun'un gözaltındayken iki psikiyatrik değerlendirmeden geçtiği belirtildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırganın dün Lyon yakınlarındaki bir psikiyatri hastanesine sevk edildiği ifade edildi.
Annecy’de 8 Haziran’da meydana gelen saldırının ardından yakalanan 31 yaşındaki Abdelmasih Hanoun’un terör örgütleriyle bir bağlantısı bulunmadığı ve saldırı sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığı açıklanmıştı.
Saldırganın mülteci statüsünde 10 yıl yaşadığı İsveç’i vatandaşlık başvurusu reddedildiği için terk ettiği ve İsviçre, İtalya ile Fransa'ya iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Saldırıda yaralananların hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.
Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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