https://sputniknews.com.tr/20230615/fransada-cocuklari-bicaklayan-suriyeli-saldirgan-psikiyatri-hastanesine-sevk-edildi-1072473752.html

Fransa’da çocukları bıçaklayan Suriyeli saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi

Fransa’da çocukları bıçaklayan Suriyeli saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi

Fransa’da bir parkta çocukları bıçakla yaralayan Suriyeli saldırganın psikiyatri hastanesine sevk edildiği bildirildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T11:12+0300

2023-06-15T11:12+0300

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bıçaklı saldırgan

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Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta geçtiğimiz hafta Perşembe günü bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralayan saldırganın soruşturması devam ediyor. Saldırının ardından cinayete teşebbüsle gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdelmasih Hanoun'un gözaltındayken iki psikiyatrik değerlendirmeden geçtiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırganın dün Lyon yakınlarındaki bir psikiyatri hastanesine sevk edildiği ifade edildi.Annecy’de 8 Haziran’da meydana gelen saldırının ardından yakalanan 31 yaşındaki Abdelmasih Hanoun’un terör örgütleriyle bir bağlantısı bulunmadığı ve saldırı sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığı açıklanmıştı. Saldırganın mülteci statüsünde 10 yıl yaşadığı İsveç’i vatandaşlık başvurusu reddedildiği için terk ettiği ve İsviçre, İtalya ile Fransa'ya iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.Saldırıda yaralananların hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230609/fransada-bicakli-saldiri-suphelisinin-gozalti-suresi-uzatildi-1072237947.html

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avrupa, fransa, psikiyatri, gözaltı, saldırgan, suriyeli, çocuk, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan