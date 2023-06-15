https://sputniknews.com.tr/20230615/filipinlerde-63-buyuklugunde-deprem-1072498084.html
Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Filipinler’in Batangas eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:30+0300
2023-06-15T16:30+0300
2023-06-15T16:40+0300
dünya
filipinler
deprem
asya & pasifik
video
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Filipinler'in Batangas eyaletinde yerel saatle 10.20 sıralarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Calatagan bölgesinin 15 kilometre batısı olan depremin yerin 119 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, depremin metrelerce derinlikte meydana gelmesi nedeniyle tsunami beklenmediği, 1.5 ve 3.1 büyüklüklerinde artçı sarsıntıların yaşandığı kaydedildi.Depremde can kaybı ve büyük ölçekli hasar bildirilmezken, sarsıntı anında panikleyen Filipinliler panikle sokaklara döküldü. Filipinler Ulusal Demiryolları, bazı tren seferlerin güvenlik denetimleri nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, devlet kurumlarında da çalışmaya ara verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/deprem-uzmani-bolgeyi-uyardi-degisik-zamanlarda-depremler-gerceklesecek-1072377481.html
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Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
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filipinler, deprem, asya & pasifik, video
filipinler, deprem, asya & pasifik, video
Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
16:30 15.06.2023 (güncellendi: 16:40 15.06.2023) Abone ol
Filipinler’in Batangas eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu.
Filipinler'in Batangas eyaletinde yerel saatle 10.20 sıralarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Calatagan bölgesinin 15 kilometre batısı olan depremin yerin 119 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, depremin metrelerce derinlikte meydana gelmesi nedeniyle tsunami beklenmediği, 1.5 ve 3.1 büyüklüklerinde artçı sarsıntıların yaşandığı kaydedildi.
Depremde can kaybı ve büyük ölçekli hasar bildirilmezken, sarsıntı anında panikleyen Filipinliler panikle sokaklara döküldü.
Filipinler Ulusal Demiryolları, bazı tren seferlerin güvenlik denetimleri nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.
Deprem nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, devlet kurumlarında da çalışmaya ara verildi.