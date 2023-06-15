https://sputniknews.com.tr/20230615/fenerbahce-irfan-can-egribayatin-satin-alma-opsiyonunu-kullandi-1072507768.html
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı
Fenerbahçe, geçen sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Sarı-lacivertli kulüp, 24... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T21:28+0300
2023-06-15T21:28+0300
2023-06-15T21:28+0300
spor
fenerbahçe
göztepe
irfan can eğribayat
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Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.
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fenerbahçe, göztepe, irfan can eğribayat
fenerbahçe, göztepe, irfan can eğribayat
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı
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Fenerbahçe, geçen sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki kaleciyle 2027 yılına dek sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz.
İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.