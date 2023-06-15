https://sputniknews.com.tr/20230615/dukkanin-onunde-asili-duran-balonlar-calindi-1072500491.html
Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı
Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı
Niğde’de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:12+0300
2023-06-15T17:12+0300
2023-06-15T17:12+0300
yaşam
niğde
balon
hırsızlık
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Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı. Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/1072232118.html
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niğde, balon, hırsızlık
Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı
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Niğde’de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı.
Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı.
Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.