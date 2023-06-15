https://sputniknews.com.tr/20230615/dukkanin-onunde-asili-duran-balonlar-calindi-1072500491.html

Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı

Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı

Niğde’de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T17:12+0300

2023-06-15T17:12+0300

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yaşam

niğde

balon

hırsızlık

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Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı. Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.

https://sputniknews.com.tr/20230609/1072232118.html

niğde

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niğde, balon, hırsızlık