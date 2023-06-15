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https://sputniknews.com.tr/20230615/dukkanin-onunde-asili-duran-balonlar-calindi-1072500491.html
Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı
Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı
Niğde’de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:12+0300
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yaşam
niğde
balon
hırsızlık
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Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı. Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/1072232118.html
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niğde, balon, hırsızlık
niğde, balon, hırsızlık

Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı

17:12 15.06.2023
© İHADükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı
Dükkanın önünde asılı duran balonlar çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
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Niğde’de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı.
Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı.
Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binaya girerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar, duvara 'Nasıl çaldık?' yazarak kayıplara karıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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İnşaattan kablo çalan hırsızlar not bıraktı: 'Nasıl çaldık?'
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