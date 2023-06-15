https://sputniknews.com.tr/20230615/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1072469438.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 23,5950 liradan, euro 25,5330 liradan güne başladı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:18+0300

2023-06-15T09:18+0300

2023-06-15T09:18+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 23,5930 liradan alınan dolar, 23,5950 liradan satılıyor. 25,5310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5330 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,5900 lira, euronun satış fiyatı ise 25,6010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 468 lira, çeyrek altın 2 bin 378 lira, Cumhuriyet altını 9.484 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.360 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.66 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 24.997 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230614/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1072413700.html

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