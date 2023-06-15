https://sputniknews.com.tr/20230615/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1072469438.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5950 liradan, euro 25,5330 liradan güne başladı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:18+0300
2023-06-15T09:18+0300
2023-06-15T09:18+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 23,5930 liradan alınan dolar, 23,5950 liradan satılıyor. 25,5310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5330 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,5900 lira, euronun satış fiyatı ise 25,6010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 468 lira, çeyrek altın 2 bin 378 lira, Cumhuriyet altını 9.484 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.360 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.66 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 24.997 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,dolar ekor,altın fiyatları,gram altın ne kadar,euro kaç oldu
dolar ne kadar,dolar ekor,altın fiyatları,gram altın ne kadar,euro kaç oldu
Dolar kuru bugün ne kadar?
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,5950 liradan, euro 25,5330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,5930 liradan alınan dolar, 23,5950 liradan satılıyor. 25,5310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,5900 lira, euronun satış fiyatı ise 25,6010 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 468 lira, çeyrek altın 2 bin 378 lira, Cumhuriyet altını 9.484 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.360 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 73.66 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.66 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 24.997 dolar seviyesinde.