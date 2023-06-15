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Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Saygılı: Balkanların ayrılmaz parçasıyız
Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Saygılı: Balkanların ayrılmaz parçasıyız
Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi İlhan Saygılı, Balkanlardan Türk izinin silinemeyeceğini belirterek, "Biz bu bölgeye... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T14:37+0300
2023-06-15T14:37+0300
politika
dışişleri bakanlığı
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Kuzey Makedonya’nın güneybatısındaki Struga şehrinde gerçekleştirilen "Prespa Diyalog Forumu" kapsamında "Batı Balkanlar cephe hattında: Yabancı kötü niyetli etkiye karşı bölgesel işbirliği ve müşterek müdahale" konulu panel düzenlendi.Panelde, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Saygılı, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fatmire İsaki ve farklı ülkelerden diplomatlar konuşma yaptı.Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar’ın beyin göçü, iyi yönetişim eksikliği, işsizlik, göç gibi birçok iç sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi.Başta Kovid-19’un güvenlik duygularını sarstığını ardından da Ukrayna’daki savaşın enerji ve gıda arzı sorunları ile güvenlik endişelerini günlük hayata taşıdığını belirten Saygılı, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla belli bir ölçüde odağını bölgeden kaydırdığını dile getirdi.Saygılı, Avrupa Birliği’nin (AB) Balkanlar’a yönelik politikalarını değiştirdiğini, oluşan siyasi ve güvenlik boşluğunu bölge ülkelerinin AB entegrasyonu süreçlerini hızlandırarak doldurmaya çalıştığını vurguladı.Bu kapsamda Bosna Hersek’e verilen aday ülke statüsü, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un üyelik müzakerelerini başlatmasını ve Kosova ile 1 Ocak 2024 itibarıyla vize serbestisi gibi olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Saygılı, şöyle devam etti:Batı Balkanlar, Doğu Balkanlar gibi "uydurulmuş terimlere" karşı çıkan Saygılı, teknik amaçlı Batı Balkanlar kullanıldığını ama siyasete gelince böyle olmadığını söyledi.'Biz, Balkanlar'ın ayrılmaz parçasıyız'Panelin konusuna da değinen Saygılı, kötü niyetli aktörlerin kimler olduğunun iyi şekilde tanımlanması gerektiğine dikkati çekti.Bazı Avrupalı siyasetçiler hatta bazı AB çevrelerince "Türkiye’nin dış veya kötü niyetli bir güç" olarak resmedildiğini bazılarının daha da ileri giderek "Türkiye’nin bölgeye geri dönmeye çalıştığını" iddia ettiğini anımsatan Saygılı, şunları kaydetti:"Biz bu bölgeye dönmeye çalışmıyoruz çünkü biz hiçbir zaman terk etmedik. Biz, Balkanlar'ın ayrılmaz parçasıyız. 'Balkanlar' kelimesi bile Türkçedir. Sarp sıradağlar, orman sıradağları demektir. Balkanlar'la güçlü insani bağlarımız var. Türkiye’de, Türk vatandaşı olan milyonlarca Balkan kökenli insan yaşamaktadır. Birçok Balkan ülkesinde Türk toplumlarımız vardır. Ek olarak coğrafi, siyasi ve tarihi olarak bu bölgenin parçasıyız. Birileri 'Türkiye dış güçtür' dediği zaman, biz bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz, bu gerçeği yansıtmıyor."Saygılı, Türkiye’nin AB ile Balkanlar'da rakip olmadığını vurguladı.
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dışişleri bakanlığı, türkiye, balkanlar
dışişleri bakanlığı, türkiye, balkanlar

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Saygılı: Balkanların ayrılmaz parçasıyız

14:37 15.06.2023
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Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi İlhan Saygılı, Balkanlardan Türk izinin silinemeyeceğini belirterek, "Biz bu bölgeye dönmeye çalışmıyoruz çünkü biz hiçbir zaman terk etmedik. Biz, Balkanlar'ın ayrılmaz parçasıyız." dedi.
Kuzey Makedonya’nın güneybatısındaki Struga şehrinde gerçekleştirilen "Prespa Diyalog Forumu" kapsamında "Batı Balkanlar cephe hattında: Yabancı kötü niyetli etkiye karşı bölgesel işbirliği ve müşterek müdahale" konulu panel düzenlendi.
Panelde, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Saygılı, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fatmire İsaki ve farklı ülkelerden diplomatlar konuşma yaptı.
Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar’ın beyin göçü, iyi yönetişim eksikliği, işsizlik, göç gibi birçok iç sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Başta Kovid-19’un güvenlik duygularını sarstığını ardından da Ukrayna’daki savaşın enerji ve gıda arzı sorunları ile güvenlik endişelerini günlük hayata taşıdığını belirten Saygılı, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla belli bir ölçüde odağını bölgeden kaydırdığını dile getirdi.
Saygılı, Avrupa Birliği’nin (AB) Balkanlar’a yönelik politikalarını değiştirdiğini, oluşan siyasi ve güvenlik boşluğunu bölge ülkelerinin AB entegrasyonu süreçlerini hızlandırarak doldurmaya çalıştığını vurguladı.
Bu kapsamda Bosna Hersek’e verilen aday ülke statüsü, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un üyelik müzakerelerini başlatmasını ve Kosova ile 1 Ocak 2024 itibarıyla vize serbestisi gibi olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Saygılı, şöyle devam etti:
"Bunlar olumlu gelişmeler ancak bunu yaparken, Türkiye’nin bütünleşme sürecinin ayrıştırılmaması gerekiyor çünkü Balkanlar bir bütündür. Biz bölgenin üvey evladıymışız gibi bir muamele istemiyoruz. Biz de bu bölgenin öz çocuğuyuz. Bu bir gerçek ve Balkanlar, bir bütün olarak ele alınmalıdır."
Batı Balkanlar, Doğu Balkanlar gibi "uydurulmuş terimlere" karşı çıkan Saygılı, teknik amaçlı Batı Balkanlar kullanıldığını ama siyasete gelince böyle olmadığını söyledi.

'Biz, Balkanlar'ın ayrılmaz parçasıyız'

Panelin konusuna da değinen Saygılı, kötü niyetli aktörlerin kimler olduğunun iyi şekilde tanımlanması gerektiğine dikkati çekti.
Bazı Avrupalı siyasetçiler hatta bazı AB çevrelerince "Türkiye’nin dış veya kötü niyetli bir güç" olarak resmedildiğini bazılarının daha da ileri giderek "Türkiye’nin bölgeye geri dönmeye çalıştığını" iddia ettiğini anımsatan Saygılı, şunları kaydetti:
"Biz bu bölgeye dönmeye çalışmıyoruz çünkü biz hiçbir zaman terk etmedik. Biz, Balkanlar'ın ayrılmaz parçasıyız. 'Balkanlar' kelimesi bile Türkçedir. Sarp sıradağlar, orman sıradağları demektir. Balkanlar'la güçlü insani bağlarımız var. Türkiye’de, Türk vatandaşı olan milyonlarca Balkan kökenli insan yaşamaktadır. Birçok Balkan ülkesinde Türk toplumlarımız vardır. Ek olarak coğrafi, siyasi ve tarihi olarak bu bölgenin parçasıyız. Birileri 'Türkiye dış güçtür' dediği zaman, biz bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz, bu gerçeği yansıtmıyor."
Saygılı, Türkiye’nin AB ile Balkanlar'da rakip olmadığını vurguladı.
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