https://sputniknews.com.tr/20230615/deva-partisi-gelecek-partisi-ve-saadet-partisi-tbmmde-grup-kurmak-icin-gorustu-1072510048.html

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:49+0300

2023-06-15T22:49+0300

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politika

deva partisi

saadet partisi

gelecek partisi

tbmm

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Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

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deva partisi, saadet partisi, gelecek partisi, tbmm