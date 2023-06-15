https://sputniknews.com.tr/20230615/deva-partisi-gelecek-partisi-ve-saadet-partisi-tbmmde-grup-kurmak-icin-gorustu-1072510048.html
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:49+0300
2023-06-15T22:49+0300
2023-06-15T22:49+0300
politika
deva partisi
saadet partisi
gelecek partisi
tbmm
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Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.
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deva partisi, saadet partisi, gelecek partisi, tbmm
deva partisi, saadet partisi, gelecek partisi, tbmm
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü
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DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.
Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.