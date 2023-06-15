https://sputniknews.com.tr/20230615/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-milli-kurtulus-gununu-kutladi-1072484918.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:40+0300
2023-06-15T13:40+0300
2023-06-15T13:40+0300
politika
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, türkiye
recep tayyip erdoğan, azerbaycan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.