https://sputniknews.com.tr/20230615/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-milli-kurtulus-gununu-kutladi-1072484918.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T13:40+0300

2023-06-15T13:40+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

azerbaycan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

azerbaycan

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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, türkiye