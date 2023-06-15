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‘Çinli şirketler Rusya’daki eski Mercedes fabrikası için rekabet mücadelesine girdi’
‘Çinli şirketler Rusya’daki eski Mercedes fabrikası için rekabet mücadelesine girdi’
Moskova Valisi Andrey Vorobyov, birkaç Çinli şirketin Moskova bölgesindeki eski Mercedes-Benz fabrikasında kendi otomobillerini üretme hakkı için rekabet... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T23:04+0300
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ekonomi
mercedes
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Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Vorobyov, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Şimdi orada birkaç Çinli şirket arasında rekabet yaşanıyor” ifadesini kullandı.Şanghay’daki son fuarda 'herkesin Çin otomobil sektörünün başarısına hayran kaldığını' dile getiren Moskova Valisi, “Çin otomobil sektörünün projelerinden birinin Moskova bölgesinde hayata geçirilecek olmasını çok umuyorum, bu çok iyi olur. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. En kısa zamanda bunu duyacağımızı düşünüyorum” dedi.Alman Mercedes-Benz şirketinin, Moskova bölgesindeki fabrikası dahil Rusya’daki varlıklarının satışıyla ilgili işlemlerin geçen nisan ayında tamamlandığı duyurulmuştu.
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mercedes, rusya, çin

‘Çinli şirketler Rusya’daki eski Mercedes fabrikası için rekabet mücadelesine girdi’

23:04 15.06.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZMercedes-Benz
Mercedes-Benz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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Moskova Valisi Andrey Vorobyov, birkaç Çinli şirketin Moskova bölgesindeki eski Mercedes-Benz fabrikasında kendi otomobillerini üretme hakkı için rekabet ettiğini belirtti.
Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Vorobyov, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Şimdi orada birkaç Çinli şirket arasında rekabet yaşanıyor” ifadesini kullandı.
Şanghay’daki son fuarda 'herkesin Çin otomobil sektörünün başarısına hayran kaldığını' dile getiren Moskova Valisi, “Çin otomobil sektörünün projelerinden birinin Moskova bölgesinde hayata geçirilecek olmasını çok umuyorum, bu çok iyi olur. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. En kısa zamanda bunu duyacağımızı düşünüyorum” dedi.
Alman Mercedes-Benz şirketinin, Moskova bölgesindeki fabrikası dahil Rusya’daki varlıklarının satışıyla ilgili işlemlerin geçen nisan ayında tamamlandığı duyurulmuştu.
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