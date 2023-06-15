https://sputniknews.com.tr/20230615/cinli-sirketler-rusyadaki-eski-mercedes-fabrikasi-icin-rekabet-mucadelesine-girdi-1072510612.html
‘Çinli şirketler Rusya’daki eski Mercedes fabrikası için rekabet mücadelesine girdi’
‘Çinli şirketler Rusya’daki eski Mercedes fabrikası için rekabet mücadelesine girdi’
Moskova Valisi Andrey Vorobyov, birkaç Çinli şirketin Moskova bölgesindeki eski Mercedes-Benz fabrikasında kendi otomobillerini üretme hakkı için rekabet... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T23:04+0300
2023-06-15T23:04+0300
2023-06-15T23:04+0300
ekonomi
mercedes
rusya
çin
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Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Vorobyov, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Şimdi orada birkaç Çinli şirket arasında rekabet yaşanıyor” ifadesini kullandı.Şanghay’daki son fuarda 'herkesin Çin otomobil sektörünün başarısına hayran kaldığını' dile getiren Moskova Valisi, “Çin otomobil sektörünün projelerinden birinin Moskova bölgesinde hayata geçirilecek olmasını çok umuyorum, bu çok iyi olur. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. En kısa zamanda bunu duyacağımızı düşünüyorum” dedi.Alman Mercedes-Benz şirketinin, Moskova bölgesindeki fabrikası dahil Rusya’daki varlıklarının satışıyla ilgili işlemlerin geçen nisan ayında tamamlandığı duyurulmuştu.
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mercedes, rusya, çin
‘Çinli şirketler Rusya’daki eski Mercedes fabrikası için rekabet mücadelesine girdi’
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Moskova Valisi Andrey Vorobyov, birkaç Çinli şirketin Moskova bölgesindeki eski Mercedes-Benz fabrikasında kendi otomobillerini üretme hakkı için rekabet ettiğini belirtti.
Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Vorobyov, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Şimdi orada birkaç Çinli şirket arasında rekabet yaşanıyor” ifadesini kullandı.
Şanghay’daki son fuarda 'herkesin Çin otomobil sektörünün başarısına hayran kaldığını' dile getiren Moskova Valisi, “Çin otomobil sektörünün projelerinden birinin Moskova bölgesinde hayata geçirilecek olmasını çok umuyorum, bu çok iyi olur. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. En kısa zamanda bunu duyacağımızı düşünüyorum” dedi.
Alman Mercedes-Benz şirketinin, Moskova bölgesindeki fabrikası dahil Rusya’daki varlıklarının satışıyla ilgili işlemlerin geçen nisan ayında tamamlandığı duyurulmuştu.