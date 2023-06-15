https://sputniknews.com.tr/20230615/chp-lideri-kilicdaroglu-4-haziran-oncesi-atanan-tum-danismanlarin-gorevini-sonlandirdi-1072504460.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanların görevini sonlandırdı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanların görevini sonlandırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Haziran'dan önce atanan danışman ve başdanışmanlarının görevlerine son verildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T18:41+0300

2023-06-15T18:41+0300

2023-06-15T18:54+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danışman ve Başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyuruldu.CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için herbirine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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kemal kılıçdaroğlu, chp