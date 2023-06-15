https://sputniknews.com.tr/20230615/chp-lideri-kilicdaroglu-4-haziran-oncesi-atanan-tum-danismanlarin-gorevini-sonlandirdi-1072504460.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanların görevini sonlandırdı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanların görevini sonlandırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Haziran'dan önce atanan danışman ve başdanışmanlarının görevlerine son verildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:41+0300
2023-06-15T18:41+0300
2023-06-15T18:54+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danışman ve Başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyuruldu.CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için herbirine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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kemal kılıçdaroğlu, chp
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanların görevini sonlandırdı
18:41 15.06.2023 (güncellendi: 18:54 15.06.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Haziran'dan önce atanan danışman ve başdanışmanlarının görevlerine son verildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danışman ve Başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyuruldu.
CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için herbirine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."