https://sputniknews.com.tr/20230615/biparjoy-kasirgasinda-150-bin-kisi-tahliye-edildi-1072486992.html

Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi

Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi

Hindistan ve Pakistan’ı vurması beklenen Binparjoy Kasırgası öncesinde tedbirler arttırılıyor. Söz konusu kasırganın en çok Hindistan’ın Gujarat eyaletini ve... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T13:54+0300

2023-06-15T13:54+0300

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dünya

kasırga

tahliye

video

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Pakistanlı yetkililer ülkenin güneydoğusundaki kıyı kesimlerinde yaşayan 100 bin kişinin tahliye edildiğini ve 75 yardım kampının bölgedeki okullarda kurulduğunu söyledi. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ise Karaçi’de 20 milyondan fazla kişinin yaşadığını açıklayarak oluşabilecek herhangi bir tehdit karşısında bütün önlemlerin alındığını ifade etti. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın rüzgar hızının saatte 135 -150 kilometre hızına ulaşabileceğini belirterek kıyı boyunca uzanan alanlarda yüksek gelgitlerin yaşanabileceğini belirtti.Hindistan’ın Gujarat eyaletinde ise kıyı kesimlerinde yaşayan 67 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı, 6 ulusal kurtarma ekiplerinin kritik noktalarda yer aldığı ve balıkçılık faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi 2023-06-15T13:54+0300 true PT1M01S

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kasırga, tahliye, video, видео