https://sputniknews.com.tr/20230615/biparjoy-kasirgasinda-150-bin-kisi-tahliye-edildi-1072486992.html
Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi
Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi
Hindistan ve Pakistan’ı vurması beklenen Binparjoy Kasırgası öncesinde tedbirler arttırılıyor. Söz konusu kasırganın en çok Hindistan’ın Gujarat eyaletini ve... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:54+0300
2023-06-15T13:54+0300
2023-06-15T13:56+0300
dünya
kasırga
tahliye
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072486825_0:52:1206:730_1920x0_80_0_0_3ef6a41997ed84723724788932bae8a8.png
Pakistanlı yetkililer ülkenin güneydoğusundaki kıyı kesimlerinde yaşayan 100 bin kişinin tahliye edildiğini ve 75 yardım kampının bölgedeki okullarda kurulduğunu söyledi. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ise Karaçi’de 20 milyondan fazla kişinin yaşadığını açıklayarak oluşabilecek herhangi bir tehdit karşısında bütün önlemlerin alındığını ifade etti. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın rüzgar hızının saatte 135 -150 kilometre hızına ulaşabileceğini belirterek kıyı boyunca uzanan alanlarda yüksek gelgitlerin yaşanabileceğini belirtti.Hindistan’ın Gujarat eyaletinde ise kıyı kesimlerinde yaşayan 67 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı, 6 ulusal kurtarma ekiplerinin kritik noktalarda yer aldığı ve balıkçılık faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072486825_84:0:1124:780_1920x0_80_0_0_2c54495ae0f3b457b2a79f377e9c7e0a.png
Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi
Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi
2023-06-15T13:54+0300
true
PT1M01S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kasırga, tahliye, video, видео
kasırga, tahliye, video, видео
Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi
13:54 15.06.2023 (güncellendi: 13:56 15.06.2023) Abone ol
Hindistan ve Pakistan’ı vurması beklenen Binparjoy Kasırgası öncesinde tedbirler arttırılıyor. Söz konusu kasırganın en çok Hindistan’ın Gujarat eyaletini ve Pakistan’ın Sindh eyaletini vurması beklenirken iki ülkede 150 binden fazla kişi tahliye edildi.
Pakistanlı yetkililer ülkenin güneydoğusundaki kıyı kesimlerinde yaşayan 100 bin kişinin tahliye edildiğini ve 75 yardım kampının bölgedeki okullarda kurulduğunu söyledi.
Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ise Karaçi’de 20 milyondan fazla kişinin yaşadığını açıklayarak oluşabilecek herhangi bir tehdit karşısında bütün önlemlerin alındığını ifade etti.
Meteoroloji uzmanları ise kasırganın rüzgar hızının saatte 135 -150 kilometre hızına ulaşabileceğini belirterek kıyı boyunca uzanan alanlarda yüksek gelgitlerin yaşanabileceğini belirtti.
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde ise kıyı kesimlerinde yaşayan 67 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı, 6 ulusal kurtarma ekiplerinin kritik noktalarda yer aldığı ve balıkçılık faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.