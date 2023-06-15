https://sputniknews.com.tr/20230615/biden-iklim-degisikligi-varolussal-bir-tehdit-1072466643.html
Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin 'gerçek bir varoluşsal tehdit' olduğunu söyledi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T05:27+0300
2023-06-15T05:27+0300
2023-06-15T05:27+0300
dünya
iklim değişikliği
abd
joe biden
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Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin 'gerçekten varoluşsal bir tehdit' şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti.Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle havanın sarardığına ve milyonlarca Amerikalının maske takmak zorunda kaldığına işaret ederek, değişen hava koşullarına dikkati çekti.Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/kanada-orman-yanginlarindan-yayilan-dumanin-etkisi-new-yorklularin-omru-simdiden-bir-saat-azaldi-1072217849.html
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iklim değişikliği, abd, joe biden
iklim değişikliği, abd, joe biden
Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
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ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin 'gerçek bir varoluşsal tehdit' olduğunu söyledi.
Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.
Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin 'gerçekten varoluşsal bir tehdit' şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti.
Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle havanın sarardığına ve milyonlarca Amerikalının maske takmak zorunda kaldığına işaret ederek, değişen hava koşullarına dikkati çekti.
Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.