https://sputniknews.com.tr/20230615/beyaz-saray-isvecin-en-kisa-surede-nato-uyesi-olmasi-gerek-1072463626.html
Beyaz Saray: İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerek
Beyaz Saray: İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerek
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini savundu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T00:15+0300
2023-06-15T00:15+0300
2023-06-15T00:15+0300
dünya
karine jean-pierre
abd
nato
beyaz saray
isveç
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056425697_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8aa9c9a01c25d5fbcc3fc57ee1808aa7.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkındaki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "İsveç'in gecikmeden, mümkün olan en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'son birkaç aydır olduğu gibi çok açık ve net' olmaya devam edeceğini belirtti."Ne kadar erken o kadar iyi. Türkiye ile bunu paylaşmaya devam ediyoruz, ancak paylaşacak bir zaman çizelgem yok" diyen Jean-Pierre, dün aynı konudaki açıklamasına atıfta bulunarak, İsveç'in ilk NATO zirvesinde üye olması konusunda 'umutlu' olduklarını yineledi.Sözcü Jean-Pierre dün, İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-isvecin-nato-uyeligi-sorusuna-yanit-uzerine-dusen-gorevi-yerine-getirmesi-lazim-1072432797.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056425697_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c081398796c0bb1b1ffa91a1e17a2d92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karine jean-pierre, abd, nato, beyaz saray, isveç, türkiye
karine jean-pierre, abd, nato, beyaz saray, isveç, türkiye
Beyaz Saray: İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerek
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini savundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkındaki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "İsveç'in gecikmeden, mümkün olan en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'son birkaç aydır olduğu gibi çok açık ve net' olmaya devam edeceğini belirtti.
"Ne kadar erken o kadar iyi. Türkiye ile bunu paylaşmaya devam ediyoruz, ancak paylaşacak bir zaman çizelgem yok" diyen Jean-Pierre, dün aynı konudaki açıklamasına atıfta bulunarak, İsveç'in ilk NATO zirvesinde üye olması konusunda 'umutlu' olduklarını yineledi.
Sözcü Jean-Pierre dün, İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu" demişti.