https://sputniknews.com.tr/20230615/bestepede-ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplaniyor-merkez-bankasi-baskani-erkan-da-katilacak-1072465069.html
Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak
Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Saat 10.00'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T00:59+0300
2023-06-15T00:59+0300
2023-06-15T00:59+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
beştepe
hafize gaye erkan
mehmet şimşek
alparslan bayraktar
mehmet fatih kacır
ibrahim yumaklı
ömer bolat
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor.NTV'nin haberine göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği belirtildi.Gündem 'enflasyonla mücadele' olacakGündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), beştepe, hafize gaye erkan, mehmet şimşek, alparslan bayraktar, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı, ömer bolat
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), beştepe, hafize gaye erkan, mehmet şimşek, alparslan bayraktar, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı, ömer bolat
Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Saat 10.00'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor.
NTV'nin haberine
göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, Ticaret Bakanı Ömer Bolat
ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel
katılacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği belirtildi.
Gündem 'enflasyonla mücadele' olacak
Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.
İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.
Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.
Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.