https://sputniknews.com.tr/20230615/bestepede-ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplaniyor-merkez-bankasi-baskani-erkan-da-katilacak-1072465069.html

Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak

Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Saat 10.00'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T00:59+0300

2023-06-15T00:59+0300

2023-06-15T00:59+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

beştepe

hafize gaye erkan

mehmet şimşek

alparslan bayraktar

mehmet fatih kacır

ibrahim yumaklı

ömer bolat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104147/14/1041471413_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c2dd900a3a35496c470a3c955a7ad37a.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor.NTV'nin haberine göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği belirtildi.Gündem 'enflasyonla mücadele' olacakGündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), beştepe, hafize gaye erkan, mehmet şimşek, alparslan bayraktar, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı, ömer bolat