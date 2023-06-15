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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230615/bestepede-ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplaniyor-merkez-bankasi-baskani-erkan-da-katilacak-1072465069.html
Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak
Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Saat 10.00'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T00:59+0300
2023-06-15T00:59+0300
ekonomi
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beştepe
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor.NTV'nin haberine göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği belirtildi.Gündem 'enflasyonla mücadele' olacakGündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), beştepe, hafize gaye erkan, mehmet şimşek, alparslan bayraktar, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı, ömer bolat

Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Merkez Bankası Başkanı Erkan da katılacak

00:59 15.06.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Saat 10.00'daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor.
NTV'nin haberine göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği belirtildi.

Gündem 'enflasyonla mücadele' olacak

Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.
İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.
Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.
Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.
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