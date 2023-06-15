https://sputniknews.com.tr/20230615/berlin-savciligi-rammstein-solisti-till-lindemanna-cinsel-saldiri-suphesiyle-sorusturma-acti-1072484082.html

Almanya'da Rammstein solisti Lindemann hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili soruşturma

Almanya'da Rammstein solisti Lindemann hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili soruşturma

Almanya'nın en sevilen rock müzisyeni konumundaki Rammstein solisti Till Lindemann'a bir dizi kadının yönelttiği pozisyonunu kullanarak cinsel saldırıda... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T13:30+0300

2023-06-15T13:30+0300

2023-06-15T13:36+0300

yaşam

rammstein

till lindemann

cinsel saldırı

tecavüz

uyuşturucu

soruşturma

almanya

berlin

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Berlin savcılığı, Rammstein solisti Till Lindemann hakkında cinsel ve uyuşturucu suçları şüphesinin varlığı nedeniyle soruşturma başlattı. Berlin Adalet Senatörü Felor Badenberg dün eyalet meclisi hukuk komisyonu üyelerini kapalı kapılar ardında konuyla ilgili bilgilendirdi. Bu, Lindemann aleyhindeki iddiaların öğrenilmesinden bu yana başlatılan ilk soruşturma oldu. Geçen birkaç hafta içinde çok sayıda kadının konserler bağlamında cinsel saldırılarla suçladığı Lindemann iddiaları reddetmişti.Berlin Hukuk Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre savcılığın Ceza Kanunu'nun 177. paragrafını ihlal şüphesiyle soruşturduğu Lindemann'a karşı olası suçlara karışmamış kişiler çeşitli suçlamalarla çok sayıda suç duyurusunda bulundu.Paragraf 177, 'başka bir kişinin açık iradesi dışında, bu kişiye cinsel eylemlerde bulunan veya yaptıran veya o kişiyi bir üçüncü şahıs üzerinde veya üçüncü şahıslar tarafından cinsel eylemler gerçekleştirmeye veya bunlara müsamaha göstermeye yönlendiren' kişiye 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Lindemann'a karşı iddialarda bulunan ve grupla ilgili MeToo tartışmasını başlatan ilk kadın olan Kuzey İrlandalı Shelby Lynn, Berlin savcısının kararını memnuniyetle karşıladı. Litvanya'nın başkenti Vilnius'daki konser bağlamında suçlamada bulunan 24 yaşındaki kadın, Die Welt'e verdiği demeçte, "Sesimizin nihayet duyulduğu ve ciddiye alındığı için çok mutluyum. Özellikle Litvanya polisinin ve Till Lindemann'ın avukatlarının eylemlerinden sonra, bu gelişme mağdurlar için çok şey ifade ediyor" dedi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir Rammstein konserinin ardından polisi arayıp Lindemann hakkında suç duyurusunda bulunan Lynn, sahne arkasında seks yapmayı reddettiği için şarkıcıyla tartışma yaşadığını, yanısıra hafızasında boşluklar olduğunu, vücudunda morluklar keşfettiğini iddia etmişti. Lynn, "Uyuşturucu aldığımdan neredeyse yüzde 100 eminim çünkü hiç böyle hissetmemiştim" demişti. Litvanya makamları, herhangi bir adli soruşturma başlatmayıp topu Almanya'ya atmıştı. Rammstein'ın 15, 16 ve 18 Temmuz'da Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda vermesi planlanan konserlerle ilgili şimdilik herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Ancak Berlin yönetimi, konser sonrası partilerin iptal edildiğini duyurdu. Geçen hafta Münih'teki bir dizi Rammstein konserinin tüm gösteri sonrası partileri iptal edilmişti. İddialar, Aile Bakanı Lisa Paus'u konserlerde hayranların için daha iyi korunması çağrısı yapmaya sevk etti.Solistiyle ilgili iddialarla arasına mesafe koyan grup adına avukatların yaptığı açıklamada, "Rammstein konserlerindeki kadınlara, müvekkilimizin cinsel eylemlerde bulunmasını sağlamak için nakavt damlaları (içkiye atılan bayıltıcı uyuşturucu) veya alkol verildiği defalarca iddia edildi. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil" denildi. Alman medyası, genç kadınları Lindemann ile cinsel ilişkiye girmeleri için ayarlamakla suçlanan Alena Makeeva'nın bundan sonraki tüm Rammstein konserlerinden men edildiğini yazdı. Kendisini Rammstein'ın 'casting direktörü' diye tanımlayan Makeeva, 2019'dan beri grup için çalışıyordu.

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rammstein, till lindemann, cinsel saldırı, tecavüz, uyuşturucu, soruşturma, almanya, berlin