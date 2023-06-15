https://sputniknews.com.tr/20230615/belarus-ukrayna-yonunden-devlet-sinirimiza-yaklasan-bir-droneu-dusurduk-1072481241.html
Belarus: Ukrayna yönünden devlet sınırımıza yaklaşan bir drone’u düşürdük
Belarus: Ukrayna yönünden devlet sınırımıza yaklaşan bir drone’u düşürdük
Belarus sınır güçlerinin, mayıs ayı sonunda Ukrayna’ya ait bir drone düşürdüğü belirtildi. Belarus topraklarına yaklaştığı sırada düşürüldüğü kaydedilen... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:36+0300
2023-06-15T12:36+0300
2023-06-15T12:41+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
ukrayna
drone
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Belarus Sınır Komitesi, ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Gomel bölgesindeki Loyevski yerleşim yerinde yerel sınır güçlerinin mayıs ayı sonunda bir drone’un önce motorunun sesini ve ardından Ukrayna yönünden gelen drone’un kendisini fark etmeleri üstüne söz konusu insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.Belarus sınır güçlerinin ellerindeki silahları kullanarak drone’u düşürdükleri belirtildi. Daha sonra, düşürülen drone parçaları üstünde yapılan incelemelerde, insansız hava aracının patlayıcı taşıdığının belirlendiğini kaydedildi.Belarus yetkilileri mayıs sonunda yaşandığını belirttikleri bu saldırı girişimi hakkında daha önce bir açıklama yapmamışlardı.Ukrayna hükümet yetkilileri sık sık Belarus’u da Rusya’yla yaşanan çatışmaların tarafı olarak gördüğünü belirtiyor. Belarus ise çatışmaların tarafı olduğunu reddediyor.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, sınır güvenliği nedeniyle Rusya tarafından ülkesine yerleştirilecek taktik nükleer silahları gerek görmeleri halinde kullanmakta tereddüt etmeyecekleri uyarısında bulunmuştu.
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aleksandr lukaşenko, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, drone
aleksandr lukaşenko, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, drone
Belarus: Ukrayna yönünden devlet sınırımıza yaklaşan bir drone’u düşürdük
12:36 15.06.2023 (güncellendi: 12:41 15.06.2023) Abone ol
Belarus sınır güçlerinin, mayıs ayı sonunda Ukrayna’ya ait bir drone düşürdüğü belirtildi. Belarus topraklarına yaklaştığı sırada düşürüldüğü kaydedilen Ukrayna drone’u hakkında daha önce bir açıklama yapılmamıştı.
Belarus Sınır Komitesi, ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Gomel bölgesindeki Loyevski yerleşim yerinde yerel sınır güçlerinin mayıs ayı sonunda bir drone’un önce motorunun sesini ve ardından Ukrayna yönünden gelen drone’un kendisini fark etmeleri üstüne söz konusu insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.
Belarus sınır güçlerinin ellerindeki silahları kullanarak drone’u düşürdükleri belirtildi. Daha sonra, düşürülen drone parçaları üstünde yapılan incelemelerde, insansız hava aracının patlayıcı taşıdığının belirlendiğini kaydedildi.
Belarus yetkilileri mayıs sonunda yaşandığını belirttikleri bu saldırı girişimi hakkında daha önce bir açıklama yapmamışlardı.
Ukrayna hükümet yetkilileri sık sık Belarus’u da Rusya’yla yaşanan çatışmaların tarafı olarak gördüğünü belirtiyor. Belarus ise çatışmaların tarafı olduğunu reddediyor.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, sınır güvenliği nedeniyle Rusya tarafından ülkesine yerleştirilecek taktik nükleer silahları gerek görmeleri halinde kullanmakta tereddüt etmeyecekleri uyarısında bulunmuştu.