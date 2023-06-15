https://sputniknews.com.tr/20230615/belarus-ukrayna-yonunden-devlet-sinirimiza-yaklasan-bir-droneu-dusurduk-1072481241.html

Belarus: Ukrayna yönünden devlet sınırımıza yaklaşan bir drone’u düşürdük

Belarus: Ukrayna yönünden devlet sınırımıza yaklaşan bir drone’u düşürdük

Belarus sınır güçlerinin, mayıs ayı sonunda Ukrayna’ya ait bir drone düşürdüğü belirtildi. Belarus topraklarına yaklaştığı sırada düşürüldüğü kaydedilen... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T12:36+0300

2023-06-15T12:36+0300

2023-06-15T12:41+0300

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

ukrayna

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_9c8d2cc2a6fee0676f97e9616e3a920a.jpg

Belarus Sınır Komitesi, ülkenin Ukrayna sınırında yer alan Gomel bölgesindeki Loyevski yerleşim yerinde yerel sınır güçlerinin mayıs ayı sonunda bir drone’un önce motorunun sesini ve ardından Ukrayna yönünden gelen drone’un kendisini fark etmeleri üstüne söz konusu insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.Belarus sınır güçlerinin ellerindeki silahları kullanarak drone’u düşürdükleri belirtildi. Daha sonra, düşürülen drone parçaları üstünde yapılan incelemelerde, insansız hava aracının patlayıcı taşıdığının belirlendiğini kaydedildi.Belarus yetkilileri mayıs sonunda yaşandığını belirttikleri bu saldırı girişimi hakkında daha önce bir açıklama yapmamışlardı.Ukrayna hükümet yetkilileri sık sık Belarus’u da Rusya’yla yaşanan çatışmaların tarafı olarak gördüğünü belirtiyor. Belarus ise çatışmaların tarafı olduğunu reddediyor.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, sınır güvenliği nedeniyle Rusya tarafından ülkesine yerleştirilecek taktik nükleer silahları gerek görmeleri halinde kullanmakta tereddüt etmeyecekleri uyarısında bulunmuştu.

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, drone