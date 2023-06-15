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Bayraktar AKINCI’nın Hassas Güdüm Kiti ile yaptığı test atışı başarıyla tamamlandı
Bayraktar AKINCI’nın Hassas Güdüm Kiti ile yaptığı test atışı başarıyla tamamlandı
Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T14:27+0300
2023-06-15T14:28+0300
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bayraktar
bayraktar akıncı tiha
hassas güdümlü mühimmat
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirilen test atışı da başarıyla tamamlandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.Bayraktar AKINCI TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında ilk kez HGK-82 mühimmatıyla test atışı icra etti. Böylece HGK mühimmatı ilk kez bir insansız hava aracından atıldı. Kullandığı mühimmatlara bir yenisi daha eklenen Bayraktar AKINCI’nın caydırıcılığı arttı.Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA’nın ilk kez 24 Nisan'da Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza atıldı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı
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bayraktar, bayraktar akıncı tiha, hassas güdümlü mühimmat
bayraktar, bayraktar akıncı tiha, hassas güdümlü mühimmat

Bayraktar AKINCI’nın Hassas Güdüm Kiti ile yaptığı test atışı başarıyla tamamlandı

14:27 15.06.2023 (güncellendi: 14:28 15.06.2023)
© AA Bayraktar Akıncı TİHA
 Bayraktar Akıncı TİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirilen test atışı da başarıyla tamamlandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.
Bayraktar AKINCI TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında ilk kez HGK-82 mühimmatıyla test atışı icra etti. Böylece HGK mühimmatı ilk kez bir insansız hava aracından atıldı. Kullandığı mühimmatlara bir yenisi daha eklenen Bayraktar AKINCI’nın caydırıcılığı arttı.
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA’nın ilk kez 24 Nisan'da Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza atıldı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.
Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı
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