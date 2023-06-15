Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü toplanacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 2 kilo ağırlığında mesane taşı!
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230615/bakan-yerlikaya-sehit-guvenlik-korucusunun-faili-yakalandi-1072475182.html
Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı
Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şırnak'ta şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in failinin Mersin'de yakalandığını' duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:26+0300
2023-06-15T11:26+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
terör
terör örgütü
şehit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072475025_0:184:1200:859_1920x0_80_0_0_a7b5b2e4b14032d0deadfeda37cc41ed.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde 11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlmin ile birlikte 2 şahsın daha gözaltına alındığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 04.06.2023 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem’in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat, Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İmin isimli şahıs, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanmıştır. Operasyon kapsamında Mehmet Zeki İlmin adlı şahsa yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mehmet Zeki İlmin isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-kirmizi-kategoride-aranan-isidin-eski--turkiye-sorumlusu-sahap-varisi-suriyede-yakaladi-1070919634.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072475025_0:71:1200:971_1920x0_80_0_0_40b44bab678a63d31ba52362febf86a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, terör, terör örgütü, şehit
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, terör, terör örgütü, şehit

Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı

11:26 15.06.2023
© İHAMehmet Zeki İlmin
Mehmet Zeki İlmin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şırnak'ta şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in failinin Mersin'de yakalandığını' duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde 11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlmin ile birlikte 2 şahsın daha gözaltına alındığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 04.06.2023 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem’in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat, Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İmin isimli şahıs, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanmıştır. Operasyon kapsamında Mehmet Zeki İlmin adlı şahsa yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mehmet Zeki İlmin isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.
Şahap Variş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
10 Mayıs, 21:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала