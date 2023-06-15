Bahreyn-Bodrum karşılıklı uçak seferleri başladı

© AA / Gulf Air Havayolu Bahreyn-Bodrum uçak seferleri başlatıldı. Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, bugünden itibaren perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü Bahreyn-Bodrum arası uçuşlarına başladı. Bahreyn'in başkenti Manama'dan kalkan uçak öğle saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanına indi. (