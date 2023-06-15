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https://sputniknews.com.tr/20230615/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yukseliste-1072495679.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükselişte
Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükselişte
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Hollanda'nın Groningen gaz üretim sahasını 1 Ekim itibarıyla kapatacağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:00+0300
2023-06-15T16:00+0300
ekonomi
avrupa
doğalgaz
fiyat
fiyat artışı
enerji
yükseliş
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, bugün temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı 37.7 euro'dan açılan fiyatlar, gün içerisinde 49.5 euro'ya çıkarak yüzde 30'dan fazla artış gösterdi.Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla megavatsaat başı 45 euro'dan işlem gören fiyatlar, dünkü kapanışa göre yüzde 17.5 yüksek seyrediyor.Uluslararası medyada Hollanda'nın Groningen sahasındaki gaz üretimini 1 Ekim itibarıyla sonlandıracağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının elektrik üretiminde gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceğine yönelik endişeler, gaz fiyatlarında gün içinde görülen hızlı artışı tetikledi.Gaz fiyatları bu yükselişle 5 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviyesine ulaştı.Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Ukrayna krizi sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.Gaz fiyatları yaklaşık 1.5 yıl yüksek kalmasının ardından, Avrupa'da gaz talebinin düşmesiyle depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu, 1 Haziran'da megavatsaaat başı 23 euro'ya kadar gerileyerek Eylül 2021'den beri en düşük seviyesini görmüştü.Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 euro'yu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/abd-medyasi-ab-dogalgazini-ukraynada-depolama-olasiligini-degerlendiriyor-1072351825.html
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avrupa, doğalgaz, fiyat, fiyat artışı, enerji, yükseliş
avrupa, doğalgaz, fiyat, fiyat artışı, enerji, yükseliş

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükselişte

16:00 15.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Hollanda'nın Groningen gaz üretim sahasını 1 Ekim itibarıyla kapatacağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceği endişesiyle yükselişe geçti.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, bugün temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı 37.7 euro'dan açılan fiyatlar, gün içerisinde 49.5 euro'ya çıkarak yüzde 30'dan fazla artış gösterdi.
Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla megavatsaat başı 45 euro'dan işlem gören fiyatlar, dünkü kapanışa göre yüzde 17.5 yüksek seyrediyor.
Uluslararası medyada Hollanda'nın Groningen sahasındaki gaz üretimini 1 Ekim itibarıyla sonlandıracağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının elektrik üretiminde gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceğine yönelik endişeler, gaz fiyatlarında gün içinde görülen hızlı artışı tetikledi.
Gaz fiyatları bu yükselişle 5 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviyesine ulaştı.
Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Ukrayna krizi sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.
Gaz fiyatları yaklaşık 1.5 yıl yüksek kalmasının ardından, Avrupa'da gaz talebinin düşmesiyle depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu, 1 Haziran'da megavatsaaat başı 23 euro'ya kadar gerileyerek Eylül 2021'den beri en düşük seviyesini görmüştü.
Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 euro'yu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
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ABD medyası: AB, doğalgazını Ukrayna’da depolama olasılığını değerlendiriyor
12 Haziran , 22:17
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