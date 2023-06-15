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https://sputniknews.com.tr/20230615/avrupa-merkez-bankasindan-faiz-karari-1072494009.html
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz
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ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3.50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.2’5e yükseltildiği kaydedildi.ECB ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış oldu.Bankanın mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.5'e çıkarması da dikkati çekti.
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz, euro
avrupa merkez bankası (ecb), faiz, euro

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

15:18 15.06.2023 (güncellendi: 16:12 15.06.2023)
© AP Photo / Michael ProbstEuro- Avrupa Merkez Bankası
Euro- Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti.
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.
Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3.50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.2’5e yükseltildiği kaydedildi.
ECB ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış oldu.
Bankanın mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.5'e çıkarması da dikkati çekti.
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