https://sputniknews.com.tr/20230615/avrupa-merkez-bankasindan-faiz-karari-1072494009.html

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T15:18+0300

2023-06-15T15:18+0300

2023-06-15T16:12+0300

ekonomi

avrupa merkez bankası (ecb)

faiz

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072494378_0:334:2652:1826_1920x0_80_0_0_9911ee5c4244bdf9673a6fb68c1cef61.jpg

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3.50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.2’5e yükseltildiği kaydedildi.ECB ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış oldu.Bankanın mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.5'e çıkarması da dikkati çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa merkez bankası (ecb), faiz, euro