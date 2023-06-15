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Arda Güler'in annesi Serap Güler'den gece yarısı paylaşımı: 'Her seçim bir vazgeçiştir'
Arda Güler'in annesi Serap Güler'den gece yarısı paylaşımı: 'Her seçim bir vazgeçiştir'
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. Son olarak Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:10+0300
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spor
arda güler
fenerbahçe
transfer
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Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. 2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu. Futbolseverler söz konusu paylaşımı transfere yordu.
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arda güler, fenerbahçe, transfer

Arda Güler'in annesi Serap Güler'den gece yarısı paylaşımı: 'Her seçim bir vazgeçiştir'

12:10 15.06.2023
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. Son olarak Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım "Arda Fenerbahçe'den ayrılıyor" olarak yorumlandı.
Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.
2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu. Futbolseverler söz konusu paylaşımı transfere yordu.
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