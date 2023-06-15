https://sputniknews.com.tr/20230615/aralarinda-czn-burakin-annesi-de-var-ameliyat-icin-rusvet-davasinda-karar-1072481968.html

Aralarında CZN Burak'ın annesi de var: Ameliyat için rüşvet davasında karar

Aralarında CZN Burak'ın annesi de var: Ameliyat için rüşvet davasında karar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarından ameliyat için rüşvet istendiği iddialarına ilişkin yargılanan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T12:38+0300

2023-06-15T12:38+0300

2023-06-15T12:39+0300

türkiye

czn burak

mahkeme

rüşvet

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İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek ile avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan tutuksuz sanıklar bir diyeceği olmadıklarını söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mazhar Alp Bozbura'nın "zincirleme şekilde irtikap" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Heyet, sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek'i "zincirleme şekilde irtikaba yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapisle cezalandırırken, 3 sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Metin Keskin'in adı kullanılarak bir hastanın ameliyat edilmesi için para istendiği yönündeki 7 Şubat 2020'de yapılan şikayet üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyordu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hasta yakını S.S'nin 3 bin 500 lirayı, üniversitenin aynı bölümünde görev yapan sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suç üstü operasyon yapıldığı anlatılan iddianamede, gözaltına alınan Şimşek'in, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini ve kendisine komisyon verildiğini söylediği aktarılıyordu. İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis talep edilirken, sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek'in ise "icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüse yardım" suçundan 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Tahliye edilmişlerdiOlayın ardından tutuklanan sanıklardan Didem Bozbura, iddianamenin kabul edilmesinin ardından 27 Şubat 2020'de, sanıklar Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve yardımcısı Yasin Şimşek ise 11 Nisan 2020'deki duruşmada infaz düzenlemesi dikkate alınarak tahliye edilmişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20200213/capadaki-rusvet-operasyonu-czn-burakin-annesinin-ifadesi-ortaya-cikti-1041394868.html

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czn burak, mahkeme, rüşvet