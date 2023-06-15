https://sputniknews.com.tr/20230615/ambulansi-durdurdu-hasta-mi-var-diye-sordu-1072497879.html
Ambulansı durdurdu, 'Hasta mı var?' diye sordu
Ambulansı durdurdu, 'Hasta mı var?' diye sordu
Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Sürücünün 'Hasta mı var?' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:20+0300
2023-06-15T16:20+0300
2023-06-15T16:35+0300
türkiye
ambulans
tuzla
sürücü
tartışma
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Tuzla'da iddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu. Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştı.Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise sürücüye ambulansta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü bunun üzerine otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.
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ambulans, tuzla, sürücü, tartışma
ambulans, tuzla, sürücü, tartışma
Ambulansı durdurdu, 'Hasta mı var?' diye sordu
16:20 15.06.2023 (güncellendi: 16:35 15.06.2023) Abone ol
Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Sürücünün 'Hasta mı var?' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın yan kapısını açarak içeride hasta olduğunu söyleyince sürücü aracına binip uzaklaştı.
Tuzla'da iddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu. Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştı.
Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise sürücüye ambulansta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü bunun üzerine otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.