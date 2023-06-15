https://sputniknews.com.tr/20230615/ambulansi-durdurdu-hasta-mi-var-diye-sordu-1072497879.html

Ambulansı durdurdu, 'Hasta mı var?' diye sordu

Ambulansı durdurdu, 'Hasta mı var?' diye sordu

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Sürücünün 'Hasta mı var?' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T16:20+0300

2023-06-15T16:20+0300

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türkiye

ambulans

tuzla

sürücü

tartışma

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Tuzla'da iddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu. Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştı.Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise sürücüye ambulansta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü bunun üzerine otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.

türkiye

tuzla

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ambulans, tuzla, sürücü, tartışma