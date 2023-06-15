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Almanya'da iki kadın köprüden atıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Almanya'da iki kadın köprüden atıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Almanya'da bulunan Neuschwanstein Şatosu'nda köprüden atılan iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:36+0300
2023-06-15T22:36+0300
dünya
almanya
avrupa
neuschwanstein şatosu
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Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu'nda saldırgan tarafından köprüden atılan iki kadından birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.Polis, saldırının dün Neuschwanstein Şatosu'nun yanındaki yüksek köprüde gerçekleştiğini ve saldırganın 30 yaşlarında ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.Spiegel dergisi de saldırıya uğrayan iki genç kadının da ABD vatandaşı olduğunu ve saldırgan ile tesadüfen karşılaştıklarını yazdı.Üç ABD'linin tanıştıktan sonra bir süre sohbet ettikleri ve saldırgan erkeğin iki genç kadınla beraber köprüye gittiği belirtildi.Saldırganın köprü üzerindeyken iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.Saldırganın gözaltına alındığı, savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.Neuschwanstein Şatosu, 1869'da Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından yaptırılmıştı.
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almanya, avrupa, neuschwanstein şatosu, amerika birleşik devletleri
almanya, avrupa, neuschwanstein şatosu, amerika birleşik devletleri

Almanya'da iki kadın köprüden atıldı: 1 ölü, 1 yaralı

22:36 15.06.2023
© İHA / PHILIPP GUELLAND Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu
 Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA / PHILIPP GUELLAND
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Almanya'da bulunan Neuschwanstein Şatosu'nda köprüden atılan iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı.
Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu'nda saldırgan tarafından köprüden atılan iki kadından birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.
Polis, saldırının dün Neuschwanstein Şatosu'nun yanındaki yüksek köprüde gerçekleştiğini ve saldırganın 30 yaşlarında ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.
Spiegel dergisi de saldırıya uğrayan iki genç kadının da ABD vatandaşı olduğunu ve saldırgan ile tesadüfen karşılaştıklarını yazdı.
Üç ABD'linin tanıştıktan sonra bir süre sohbet ettikleri ve saldırgan erkeğin iki genç kadınla beraber köprüye gittiği belirtildi.
Saldırganın köprü üzerindeyken iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.
Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Saldırganın gözaltına alındığı, savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.
Neuschwanstein Şatosu, 1869'da Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından yaptırılmıştı.
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