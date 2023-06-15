https://sputniknews.com.tr/20230615/almanya-icisleri-bakani-faeser-avrupaya-yasal-goc-kanallarinin-olusturulmasini-istedi-1072506727.html

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Avrupa'ya yasal göç kanallarının oluşturulmasını istedi

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Avrupa'ya yasal göç kanallarının oluşturulmasını istedi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa'ya yasal göç kanallarının oluşturulması ve insan hakları ile hukukun üstünlüğüne saygı gösteren göç anlaşmalarının... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T20:12+0300

2023-06-15T20:12+0300

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almanya

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kaçak göçmen

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Faeser Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 79 kişinin ölmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, Akdeniz'de yaşanan bir başka korkunç felakettir. Bu acı karşısında hissizleşmemeli, yasal göç kanallarının oluşturulması ve insan hakları ile hukukun üstünlüğüne saygı gösteren göç anlaşmalarının imzalanması için ısrarla çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.Faeser, insanların Almanya'ya veya Avrupa'ya net kriterlere göre gelmesinin, insanları hayati tehlike arz eden rotalar üzerinden AB'ye getiren kaçakçıların iş modelini de yok edeceğini vurguladı.Akdeniz'deki AB ülkelerini desteklemeye devam edeceklerini ve denizde tehlikeden kurtarılan insanları kabul etme konusunda dayanışma göstereceklerini aktaran Alman Bakan, "Bu amaçla, AB ülkeleri arasında kalıcı bir dayanışma mekanizması üzerinde mutabakata varmış olmamız çok önemlidir. Bu mekanizma yürürlüğe girene kadar, gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde diğer AB devletleriyle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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almanya, göçmen, kaçak göçmen