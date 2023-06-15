https://sputniknews.com.tr/20230615/afad-duyurdu-nigdede-38-buyuklugunde-deprem-1072468660.html

AFAD duyurdu: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T08:27+0300

2023-06-15T08:27+0300

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türkiye

niğde

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 08.14'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

türkiye

niğde

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