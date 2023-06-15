https://sputniknews.com.tr/20230615/afad-duyurdu-nigdede-38-buyuklugunde-deprem-1072468660.html
AFAD duyurdu: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T08:27+0300
2023-06-15T08:27+0300
2023-06-15T08:27+0300
türkiye
niğde
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 08.14'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
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AFAD duyurdu: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08.14'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.