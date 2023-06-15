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https://sputniknews.com.tr/20230615/200-milyon-liraya-mal-oldu-apartman-gibi-tur-teknesi-1072489817.html
200 milyon liraya mal oldu: Apartman gibi tur teknesi
200 milyon liraya mal oldu: Apartman gibi tur teknesi
Antalya’da 200 milyon liraya mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indi. Bin ton çelik kullanılarak yaklaşık 1.5 yılda inşa edilen tekne, aynı anda... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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tur teknesi, fotoğraf, antalya, çelik, фото
tur teknesi, fotoğraf, antalya, çelik, фото

200 milyon liraya mal oldu: Apartman gibi tur teknesi

14:17 15.06.2023 (güncellendi: 14:26 15.06.2023)
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Antalya’da 200 milyon liraya mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indi. Bin ton çelik kullanılarak yaklaşık 1.5 yılda inşa edilen tekne, aynı anda bin 163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.
© İHA

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi.

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL&#x27;ye yaptırılan &#x27;Legend Big Kral&#x27; adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi.

© İHAAynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı.
Apartman gibi tur teknesi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı.
© İHA

Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne hizmete başladı.

Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.

Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne hizmete başladı. Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne hizmete başladı.

Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.

© İHA

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

© İHA

Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi. Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, &quot;Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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