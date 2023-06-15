200 milyon liraya mal oldu: Apartman gibi tur teknesi

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Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.