200 milyon liraya mal oldu: Apartman gibi tur teknesi

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi.
Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi.
Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne hizmete başladı.
Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.
Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne hizmete başladı.
Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.
Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.
Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.
Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.