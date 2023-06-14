https://sputniknews.com.tr/20230614/ziyaretcilere-kapilarini-acan-st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumundan-kareler-1072441913.html

Ziyaretçilere kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan kareler

Ziyaretçilere kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan kareler

İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve Rusya'nın, kalkınmakta olan piyasaların ve bir bütün olarak dünyanın karşı karşıya olduğu önemli... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T16:20+0300

2023-06-14T16:20+0300

2023-06-14T17:07+0300

multimedya

fotoğraf

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

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SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.130'dan fazla ülkeden ziyaretçilerin katılacağı SPIEF-2023 açılış gününden kareler, Sputnik'in galerisinde.

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fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, фото