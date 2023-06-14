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Ziyaretçilere kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan kareler
Ziyaretçilere kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan kareler
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve Rusya'nın, kalkınmakta olan piyasaların ve bir bütün olarak dünyanın karşı karşıya olduğu önemli... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.130'dan fazla ülkeden ziyaretçilerin katılacağı SPIEF-2023 açılış gününden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, фото
fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, фото

Ziyaretçilere kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan kareler

16:20 14.06.2023 (güncellendi: 17:07 14.06.2023)
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İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve Rusya'nın, kalkınmakta olan piyasaların ve bir bütün olarak dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) bu yıl 14-17 Haziran’da yapılıyor.
SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.
130'dan fazla ülkeden ziyaretçilerin katılacağı SPIEF-2023 açılış gününden kareler, Sputnik'in galerisinde.
© SputnikRusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
© SputnikKatılımcılar arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik
Katılımcılar arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor
© SputnikBu yıl Foruma 130'dan fazla ülkeden ziyaretçiler katılacak Fotoğrafta: Foruma katılan Güney Afrika'lı iş kadınları, Sputnik standında
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik
Bu yıl Foruma 130'dan fazla ülkeden ziyaretçiler katılacak Fotoğrafta: Foruma katılan Güney Afrika'lı iş kadınları, Sputnik standında
© SputnikRusya'ya bağlanan Zaporojye bölgesinin forumdaki standı
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik
Rusya'ya bağlanan Zaporojye bölgesinin forumdaki standı
© SputnikBu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik
Bu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek
© SputnikGazprom'un forumda kurduğu 'Çok Uluslu Rusya' temalı stantta ziyaretçileri karşılayan kızlar
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik
Gazprom'un forumda kurduğu 'Çok Uluslu Rusya' temalı stantta ziyaretçileri karşılayan kızlar
© SputnikSt. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor
Rusya’da Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor
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